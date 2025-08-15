https://1prime.ru/20250815/zhurnalisty-860741052.html
Российские журналисты разместились в Alaska Airlines Center
15.08.2025
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг - ПРАЙМ. Российские журналисты, приехавшие в город Анкоридж на Аляске освещать встречу лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, разместились в Alaska Airlines Center - многофункциональной арене, передает корреспондент РИА Новости.
Для журналистов подготовили холл со спальными местами, которые представляют собой огороженные ширмами спальные места на двух человек.
В центре есть все для удобства журналистов - душевые, Wi-Fi в холле и сопроводительные надписи на русском языке.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон, в 22.30 мск. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.
В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
