Эксперты рассказали, как изменятся цены на золото после саммита на Аляске
Эксперты рассказали, как изменятся цены на золото после саммита на Аляске
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на золото могут измениться в пределах 2-3% в случае выхода важных новостей с саммита России и США на Аляске, полагают опрошенные РИА Новости эксперты. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована в Анкоридже на Аляске в эту пятницу. "В случае выхода важных новостей по указанному поводу биржевой курс золота может измениться в пределах 2-3%, то есть сдвинуться в пределах 100 долларов за тройскую унцию", - сказал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Виталий Манжос, комментируя возможную корректировку стоимости драгметалла на фоне встречи президентов двух стран. По его словам, цена золота отражает изменение уровня геополитической напряженности в мире. "Улучшение двусторонних отношений РФ и США способно понизить цену унции золота в район 3300 долларов, а ухудшение – подбросить к отметке 3500 долларов, что будет близко к недавнему историческому максимуму (3534,1 доллара)", - отметил он. При этом Манжос подчеркнул, что речь идет скорее о краткосрочном эффекте. Саммит на Аляске не единственный значимый фактор для котировок золота, параллельно развиваются и другие важные международные сюжеты. Например, США продолжают пересмотр внешнеторговых тарифов. Значима и дальнейшая динамика отношений между США и Китаем. Начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов полагает, что встреча лидеров РФ и США может существенно повлиять на стоимость драгметалла только в случае значительного снижения геополитической напряженности и достижения весомых договоренностей в области экономического сотрудничества между странами. "Мы полагаем, что во втором полугодии золото может вновь тестировать уровень 3500 долларов за унцию", - сказал он. В последние дни золото торгуется на нью-йоркской бирже Comex в районе 3400 долларов за тройскую унцию. На момент закрытия торгов 31 декабря прошлого года его стоимость составляла 2641 доллар. Таким образом, с начала года цена на драгметалл выросла примерно на 29%.
рынок, сша, аляска, виталий манжос, владимир путин, дональд трамп, "бкс мир инвестиций", альфа-банк, comex
