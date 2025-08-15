https://1prime.ru/20250815/zoloto-860747341.html

Золото дорожает в пятницу утром

Золото дорожает в пятницу утром - 15.08.2025, ПРАЙМ

Золото дорожает в пятницу утром

Стоимость золота в пятницу утром растет на фоне ослабления курса доллара и снижения доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов. | 15.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-15T09:13+0300

2025-08-15T09:13+0300

2025-08-15T09:13+0300

экономика

золото

цены на золото

рынок

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1f/860145560_0:215:2877:1833_1920x0_80_0_0_3c6f7f80e1e98aca22a036aad9f00c08.jpg

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу утром растет на фоне ослабления курса доллара и снижения доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.01 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 6,67 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,2%, до 3 389,87 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,04% - до 38,085 доллара за унцию. В это же время индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,22%, до 98 пунктов. Ослабление доллара увеличивает спрос держателей других иностранных валют на покупку золота. Доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) при этом опускалась до 4,273% с 4,293% по итогам предыдущего закрытия. Гособлигации США - альтернативный золоту надежный актив, снижение доходности которого также может способствовать росту котировок драгоценного металла.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

золото, цены на золото, рынок