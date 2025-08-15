https://1prime.ru/20250815/zoloto-860747341.html
Золото дорожает в пятницу утром
2025-08-15T09:13+0300
экономика
золото
цены на золото
рынок
Новости
Золото дорожает из-за ослабления доллара и снижения доходности гособлигаций США
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу утром растет на фоне ослабления курса доллара и снижения доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.01 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 6,67 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,2%, до 3 389,87 доллара за тройскую унцию.
Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,04% - до 38,085 доллара за унцию.
В это же время индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,22%, до 98 пунктов. Ослабление доллара увеличивает спрос держателей других иностранных валют на покупку золота.
Доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) при этом опускалась до 4,273% с 4,293% по итогам предыдущего закрытия. Гособлигации США - альтернативный золоту надежный актив, снижение доходности которого также может способствовать росту котировок драгоценного металла.