Золото дорожает в пятницу утром - 15.08.2025
Золото дорожает в пятницу утром
Золото дорожает в пятницу утром - 15.08.2025, ПРАЙМ
Золото дорожает в пятницу утром
Стоимость золота в пятницу утром растет на фоне ослабления курса доллара и снижения доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов. | 15.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-15T09:13+0300
2025-08-15T09:13+0300
экономика
золото
цены на золото
рынок
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1f/860145560_0:215:2877:1833_1920x0_80_0_0_3c6f7f80e1e98aca22a036aad9f00c08.jpg
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу утром растет на фоне ослабления курса доллара и снижения доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.01 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 6,67 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,2%, до 3 389,87 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,04% - до 38,085 доллара за унцию. В это же время индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,22%, до 98 пунктов. Ослабление доллара увеличивает спрос держателей других иностранных валют на покупку золота. Доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) при этом опускалась до 4,273% с 4,293% по итогам предыдущего закрытия. Гособлигации США - альтернативный золоту надежный актив, снижение доходности которого также может способствовать росту котировок драгоценного металла.
золото, цены на золото, рынок
Экономика, золото, цены на золото, Рынок
09:13 15.08.2025
 
Золото дорожает в пятницу утром

Золото дорожает из-за ослабления доллара и снижения доходности гособлигаций США

© РИА Новости . Илья Наймушин
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу утром растет на фоне ослабления курса доллара и снижения доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.01 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 6,67 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,2%, до 3 389,87 доллара за тройскую унцию.
Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,04% - до 38,085 доллара за унцию.
В это же время индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,22%, до 98 пунктов. Ослабление доллара увеличивает спрос держателей других иностранных валют на покупку золота.
Доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) при этом опускалась до 4,273% с 4,293% по итогам предыдущего закрытия. Гособлигации США - альтернативный золоту надежный актив, снижение доходности которого также может способствовать росту котировок драгоценного металла.
 
Экономиказолотоцены на золотоРынок
 
 
