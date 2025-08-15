https://1prime.ru/20250815/zoloto-860773935.html

Золото слабо дорожает в пятницу вечером

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Стоимость золота немного растет в пятницу вечером после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.35 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 4,2 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,12%, до 3 387,4 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро при этом дешевел на 0,4% - до 37,91 доллара за унцию. Объем розничных продаж в США в июле увеличился на 0,5% по сравнению с предшествующим месяцем, что совпало с прогнозами аналитиков. Оценка роста показателя в июне была повышена до 0,9% с 0,6%. В то же время объем промышленного производства в стране за прошедший месяц неожиданно снизился - на 0,1% по отношению к июню. Кроме того, согласно данным Мичиганского университета, индекс потребительских настроений, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в августе снизился до 58,6 пункта с уровня июля в 61,7 пункта. Ожидался, напротив, рост показателя. Рынки также ожидают позднее в пятницу встречи лидеров России и США на Аляске, итоги которой могут повлиять на динамику котировок драгоценного металла. "Пусть в пятницу цены на золото и стабилизировались, в зависимости от того, как пройдет саммит Трампа и Путина на Аляске, может последовать снижение", - цитирует агентство Рейтер старшего аналитика FXTM Лукмана Отунугу (Lukman Otunuga).

