Золото слабо дорожает в пятницу вечером
Золото слабо дорожает в пятницу вечером - 15.08.2025, ПРАЙМ
Золото слабо дорожает в пятницу вечером
Стоимость золота немного растет в пятницу вечером после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. | 15.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Стоимость золота немного растет в пятницу вечером после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.35 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 4,2 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,12%, до 3 387,4 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро при этом дешевел на 0,4% - до 37,91 доллара за унцию. Объем розничных продаж в США в июле увеличился на 0,5% по сравнению с предшествующим месяцем, что совпало с прогнозами аналитиков. Оценка роста показателя в июне была повышена до 0,9% с 0,6%. В то же время объем промышленного производства в стране за прошедший месяц неожиданно снизился - на 0,1% по отношению к июню. Кроме того, согласно данным Мичиганского университета, индекс потребительских настроений, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в августе снизился до 58,6 пункта с уровня июля в 61,7 пункта. Ожидался, напротив, рост показателя. Рынки также ожидают позднее в пятницу встречи лидеров России и США на Аляске, итоги которой могут повлиять на динамику котировок драгоценного металла. "Пусть в пятницу цены на золото и стабилизировались, в зависимости от того, как пройдет саммит Трампа и Путина на Аляске, может последовать снижение", - цитирует агентство Рейтер старшего аналитика FXTM Лукмана Отунугу (Lukman Otunuga).
Золото слабо дорожает в пятницу вечером
Цена на золото немного растет в пятницу вечером после выхода макростатистики США
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Стоимость золота немного растет в пятницу вечером после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.35 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 4,2 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,12%, до 3 387,4 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро при этом дешевел на 0,4% - до 37,91 доллара за унцию.
Объем розничных продаж в США в июле увеличился на 0,5% по сравнению с предшествующим месяцем, что совпало с прогнозами аналитиков. Оценка роста показателя в июне была повышена до 0,9% с 0,6%. В то же время объем промышленного производства в стране за прошедший месяц неожиданно снизился - на 0,1% по отношению к июню.
Кроме того, согласно данным Мичиганского университета, индекс потребительских настроений, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в августе снизился до 58,6 пункта с уровня июля в 61,7 пункта. Ожидался, напротив, рост показателя.
Рынки также ожидают позднее в пятницу встречи лидеров России и США на Аляске, итоги которой могут повлиять на динамику котировок драгоценного металла.
"Пусть в пятницу цены на золото и стабилизировались, в зависимости от того, как пройдет саммит Трампа и Путина на Аляске, может последовать снижение", - цитирует агентство Рейтер старшего аналитика FXTM Лукмана Отунугу (Lukman Otunuga).