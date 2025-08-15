Золото слабо дорожает в пятницу вечером

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экономика
https://1prime.ru/20250815/zoloto-860773935.html
2025-08-15T17:45+0300
2025-08-15T17:45+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/79/842087952_0:0:3161:1779_1920x0_80_0_0_edbeb8636121f0b77f85ed9950f2ef7e.jpg
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/79/842087952_402:0:3133:2048_1920x0_80_0_0_4f396c7fbb485db0d8dc13bc4e572f12.jpg
1920
1920
true
17:45 15.08.2025
 
Цена на золото немного растет в пятницу вечером после выхода макростатистики США

© РИА Новости . Илья Наймушин
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Стоимость золота немного растет в пятницу вечером после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.35 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 4,2 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,12%, до 3 387,4 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро при этом дешевел на 0,4% - до 37,91 доллара за унцию.
Объем розничных продаж в США в июле увеличился на 0,5% по сравнению с предшествующим месяцем, что совпало с прогнозами аналитиков. Оценка роста показателя в июне была повышена до 0,9% с 0,6%. В то же время объем промышленного производства в стране за прошедший месяц неожиданно снизился - на 0,1% по отношению к июню.
Кроме того, согласно данным Мичиганского университета, индекс потребительских настроений, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в августе снизился до 58,6 пункта с уровня июля в 61,7 пункта. Ожидался, напротив, рост показателя.
Рынки также ожидают позднее в пятницу встречи лидеров России и США на Аляске, итоги которой могут повлиять на динамику котировок драгоценного металла.
"Пусть в пятницу цены на золото и стабилизировались, в зависимости от того, как пройдет саммит Трампа и Путина на Аляске, может последовать снижение", - цитирует агентство Рейтер старшего аналитика FXTM Лукмана Отунугу (Lukman Otunuga).
 
