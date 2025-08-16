"Аэрофлот" начал тестирование работы личного кабинета после кибератаки

https://1prime.ru/20250816/aeroflot-860797190.html
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. "Аэрофлот" приступил к тестированию работы личного кабинета для восстановления штатной работы его функционала после массового сбоя информационных систем 28 июля, сообщили в пресс-службе авиакомпании. Ранее в пятницу РИА Новости передавали, что веб-приложение компании работает со сбоями. "Аэрофлот приступил к тестированию работы личного кабинета "Аэрофлот Бонус". О завершении тестирования и восстановлении штатной работы функционала личного кабинета авиакомпания оповестит в ближайшее время дополнительно", - говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы. РИА Новости 15 августа стало известно, что работа личного кабинета была восстановлена после кибератаки, все мили пассажиров сохранились. Сбой произошел 28 июля в работе информационных систем " Аэрофлота ", были перебои в работе сервисов и массовые отмены и переносы рейсов. Генеральная прокуратура РФ сообщила, что причиной сбоя информационных систем " Аэрофлота " была хакерская атака, возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации. Роскомнадзор сообщал, что утечки личных данных пассажиров "Аэрофлота" не выявлено. С утра 29 июля перевозчик выполняет программу полетов в рамках расписания. Во время сбоев в работе компании обстановка в "Шереметьево" была спокойной, скоплений пассажиров не наблюдалось.
