Эксперт ожидает снижения российского рынка акций после саммита

Эксперт ожидает снижения российского рынка акций после саммита

МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций ожидал от переговоров на Аляске большего прогресса, поэтому на сессии выходного дня ожидается снижение на 2-3%, рассказал РИА Новости управляющий директор инвесткомпании "Риком-Траст" Дмитрий Целищев. "Да, действительно рынок ожидал большого прогресса в переговорах, чего, к сожалению, не случилось. С точки зрения решения геополитического вопроса, в очередной раз поставили лишь запятую, так как обоюдоинтересного компромиссного решения по мирному урегулированию достичь не удалось", - рассказал эксперт. "Фондовый рынок, скорее всего, откроется снижением в пределах 2–3%, не более. В течение следующей недели высока вероятность того, что данная коррекция будет отыграна, поскольку фундаментальные факторы пока не изменились. Инвесторы и рынок в целом продолжат внимательно отслеживать ход развития событий, оценивая не только политические сигналы, но и потенциальные экономические последствия для отдельных секторов", - добавил он. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. Торги в выходные на рынке акций Московской биржи проводятся в календарные выходные (нерабочие) дни – субботу и/или воскресенье – с 9.50 до 19.00 мск и проходят в рамках дополнительной сессии, являющейся частью следующего за выходными торгового дня. Для снижения рисков волатильности и обеспечения ликвидности ценовые границы в ходе торгов в выходные сужены до 3% от последней текущей цены предыдущего торгового дня.

