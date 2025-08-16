Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт ожидает снижения российского рынка акций после саммита - 16.08.2025, ПРАЙМ
Эксперт ожидает снижения российского рынка акций после саммита
09:32 16.08.2025
 
Эксперт ожидает снижения российского рынка акций после саммита

Целищев: российский рынок акций после саммита откроется снижением в выходные

© Unsplash/Dimitri KarastelevКотировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Dimitri Karastelev
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций ожидал от переговоров на Аляске большего прогресса, поэтому на сессии выходного дня ожидается снижение на 2-3%, рассказал РИА Новости управляющий директор инвесткомпании "Риком-Траст" Дмитрий Целищев.
"Да, действительно рынок ожидал большого прогресса в переговорах, чего, к сожалению, не случилось. С точки зрения решения геополитического вопроса, в очередной раз поставили лишь запятую, так как обоюдоинтересного компромиссного решения по мирному урегулированию достичь не удалось", - рассказал эксперт.
"Фондовый рынок, скорее всего, откроется снижением в пределах 2–3%, не более. В течение следующей недели высока вероятность того, что данная коррекция будет отыграна, поскольку фундаментальные факторы пока не изменились. Инвесторы и рынок в целом продолжат внимательно отслеживать ход развития событий, оценивая не только политические сигналы, но и потенциальные экономические последствия для отдельных секторов", - добавил он.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Торги в выходные на рынке акций Московской биржи проводятся в календарные выходные (нерабочие) дни – субботу и/или воскресенье – с 9.50 до 19.00 мск и проходят в рамках дополнительной сессии, являющейся частью следующего за выходными торгового дня. Для снижения рисков волатильности и обеспечения ликвидности ценовые границы в ходе торгов в выходные сужены до 3% от последней текущей цены предыдущего торгового дня.
 
