Российский рынок акций падает на 2,64% после саммита Путина и Трампа

2025-08-16T10:04+0300

2025-08-16T10:04+0300

2025-08-16T10:05+0300

МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии выходного дня снижается на 2,37% после саммита на Аляске, на котором состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, следует из данных Московской биржи.Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 10.01 мск снижался на 2,37%, до 2 940,73 пункта.Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.Торги в выходные на рынке акций Московской биржи проводятся в календарные выходные (нерабочие) дни – субботу и/или воскресенье – с 9:50 до 19:00 мск и проходят в рамках дополнительной сессии, являющейся частью следующего за выходными торгового дня. Для снижения рисков волатильности и обеспечения ликвидности ценовые границы в ходе торгов в выходные сужены до 3% от последней текущей цены предыдущего торгового дня.

