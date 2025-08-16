https://1prime.ru/20250816/aktsii-860801305.html

Эксперты не ожидают сильного снижения российского рынка акций

МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале следующей недели отреагирует умеренным снижением на итоги саммита на Аляске, где состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты. "После встречи нет негатива, высказанного вслух, нет обострения и по санкциям. Это ограничивает потенциал падения. По мере разъяснения деталей саммита рынок акций будет реагировать и дальше. К понедельнику ситуация стабилизируется", - рассказал исполнительный директор Института экономики роста им. Столыпина Антон Свириденко. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались 2 часа 45 минут. В ходе сессии выходного дня рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) демонстрирует снижение чуть больше 2%. Для снижения рисков волатильности и обеспечения ликвидности ценовые границы в ходе торгов в выходные сужены до 3% от последней текущей цены предыдущего торгового дня. Как и ожидалось рынок начал с падения на фоне отсутствия деталей по содержанию переговоров, добавил Свириденко. В целом, учитывая итоги переговоров, реакция рынка ожидаема, считает старший аналитик проекта bitkogan Евгений Рябков. ЧТО ЖДЕТ РЫНОК "На наш взгляд, в понедельник рынок также будет во власти коррекции. Вероятнее всего, наихудшую динамику могут показывать акции, которые потенциально могли бы выиграть от совместных проектов РФ США или от частичного снятия санкций, о чем пока ничего не сказано. Мы полагаем, что коррекция в акциях будет умеренной", - рассказал Рябков. "Без учета выходных дней (а они на бирже технически считаются дополнительной сессией понедельника) биржа откроется в красной зоне, падение составит 1,5-2 процента - не более, если никто из участников переговоров не сделает каких-либо судьбоносных решений. На рынке просто сдувается пузырь чрезмерных завышенных ожиданий от переговоров", - пояснил доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова, эксперт Института экономики роста им. П.А. Столыпина Вадим Ковригин. "Дальше реакция рынка будет меняться от встречи к встрече. Пока ждем новостей о возможном визите Трампа в Россию или даже о трехстороннней встрече с участием президента Зеленского" ,- отметил начальник аналитического отдела инвесткомпании "Риком-Траст" Олег Абелев. Любые такие новости о самом факте встречи рынком будут восприниматься позитивно, а дальше все зависит от их итогов, заключил эксперт.

