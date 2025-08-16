Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
мировая экономика, россия, сша, рф, аляска, владимир путин, дональд трамп, джон болтон, спбгу, асеан, мид рф
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, США, РФ, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп, Джон Болтон, СПбГУ, АСЕАН, МИД РФ
07:14 16.08.2025
 
Аналитик назвала переговоры Путина и Трампа символической победой

Аналитик Конни: переговоры с Трампом на Аляске являются символической победой Путина

Лид дается в новой редакции
ДЖАКАРТА, 16 авг — ПРАЙМ. Переговоры с президентом США Дональдом Трампом на Аляске являются символической победой президента РФ Владимира Путина, поделилась мнением с РИА Новости аналитик в области политической, военной и разведывательной деятельности Индонезии, профессор факультета международных отношений СПбГУ Бакри Рахакундини Конни.
"(Трамп - ред.) пригласил Путина на американскую землю несмотря на санкции и международный ордер на арест. Джон Болтон назвал это "подарком" Трампа, освободившим Путина от западной изоляции. Эта символическая победа Путина может укрепить положение России в БРИКС, (а также БРИКС - ред.) как платформу для борьбы с доминированием Запада, а также расширить российское влияние в Африке и Азии", - сказала эксперт.
Она добавила, что для АСЕАН это усилит конкуренцию великих держав, стимулируя модернизацию обороны и более тесное сотрудничество в сфере безопасности.
Ранее на Аляске прошли переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
 
ЭкономикаМировая экономикаРОССИЯСШАРФАляскаВладимир ПутинДональд ТрампДжон БолтонСПбГУАСЕАНМИД РФ
 
 
