https://1prime.ru/20250816/aviasoobschenie-860799331.html

Эксперт оценил сроки возобновления авиасообщения между Россией и США

Эксперт оценил сроки возобновления авиасообщения между Россией и США - 16.08.2025, ПРАЙМ

Эксперт оценил сроки возобновления авиасообщения между Россией и США

Возобновление авиасообщения между Россией и США технически возможно в течение одной-двух недель, такое мнение выразил РИА Новости эксперт Института мировой... | 16.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-16T10:32+0300

2025-08-16T10:32+0300

2025-08-16T10:32+0300

авиасообщение

сша

росавиация

аэрофлот

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84129/39/841293900_0:192:3053:1909_1920x0_80_0_0_8e56dbd09ff57e5f19b27d19bacbf6ed.jpg

МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Возобновление авиасообщения между Россией и США технически возможно в течение одной-двух недель, такое мнение выразил РИА Новости эксперт Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Николай Новик. "Технически возобновление авиасообщения возможно в течение одной-двух недель. Но на практике, этому помешают как санкционные ограничения, если говорить о грузоперевозках, так и невозможность простого получения визы для граждан двух стран", — сказал он. Ранее посол России в США Александр Дарчиев заявил журналисту "России 1" Павлу Зарубину, что Россия подготовила документы для восстановления прямого авиасообщения с США. Накануне научный сотрудник лаборатории количественного анализа экономических эффектов Института Гайдара Дмитрий Евдокимов отметил РИА Новости, что возможное восстановление прямого авиасообщения России с США косвенно может положительно повлиять на логистику и туризм. В июне текущего года глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщал журналистам, что в случае возобновления прямого авиасообщения с США важно, чтобы в отношении самолетов российских авиакомпаний не было никаких санкций. Ранее генеральный директор "Аэрофлота" Сергей Александровский сообщал, что компания готова начать полеты в США в случае принятия соответствующего решения о возобновлении прямого авиасообщения. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в ходе ПМЭФ выразил надежду, что прямое авиасообщение между Россией и США может быть возобновлено до конца текущего года.

https://1prime.ru/20250816/rossija-860793489.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авиасообщение, сша, росавиация, аэрофлот, россия