Эксперт оценил сроки возобновления авиасообщения между Россией и США
Эксперт оценил сроки возобновления авиасообщения между Россией и США
2025-08-16T10:32+0300
2025-08-16T10:32+0300
авиасообщение
сша
росавиация
аэрофлот
россия
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Возобновление авиасообщения между Россией и США технически возможно в течение одной-двух недель, такое мнение выразил РИА Новости эксперт Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Николай Новик. "Технически возобновление авиасообщения возможно в течение одной-двух недель. Но на практике, этому помешают как санкционные ограничения, если говорить о грузоперевозках, так и невозможность простого получения визы для граждан двух стран", — сказал он. Ранее посол России в США Александр Дарчиев заявил журналисту "России 1" Павлу Зарубину, что Россия подготовила документы для восстановления прямого авиасообщения с США. Накануне научный сотрудник лаборатории количественного анализа экономических эффектов Института Гайдара Дмитрий Евдокимов отметил РИА Новости, что возможное восстановление прямого авиасообщения России с США косвенно может положительно повлиять на логистику и туризм. В июне текущего года глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщал журналистам, что в случае возобновления прямого авиасообщения с США важно, чтобы в отношении самолетов российских авиакомпаний не было никаких санкций. Ранее генеральный директор "Аэрофлота" Сергей Александровский сообщал, что компания готова начать полеты в США в случае принятия соответствующего решения о возобновлении прямого авиасообщения. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в ходе ПМЭФ выразил надежду, что прямое авиасообщение между Россией и США может быть возобновлено до конца текущего года.
авиасообщение, сша, росавиация, аэрофлот, россия
авиасообщение, США, Росавиация, Аэрофлот, РОССИЯ
10:32 16.08.2025
 
Эксперт оценил сроки возобновления авиасообщения между Россией и США

