Авиасообщение в Новгородской области возобновится в 2028 году

Авиасообщение в Новгородской области возобновится в 2028 году

2025-08-16T17:56+0300

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 авг - ПРАЙМ. Авиасообщение из Новгородской области возобновится в 2028 году, к этому моменту капремонт аэродрома Великого Новгорода планируется завершить, сообщил врио губернатора Алексей Дронов в своём Telegram-канале. Он уточнил, что в субботу по поручению министра транспорта РФ Андрея Никитина провел совещание с руководителем Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрием Ядровым. По словам Дронова, в мае аэродром в микрорайоне Кречевицы был передан в федеральную собственность, а в пятницу Росавиация заключила контракт на корректировку проектно-сметной документации по его реконструкции. "Мы приступаем к реализации амбициозного проекта по возобновлению авиасообщения в Новгородской области. Его обсуждение шло уже несколько лет... Приступить к капремонту коллеги планируют в середине следующего года. Полноценно запустить авиасообщение рассчитывают в 2028 году. К этому моменту капремонт аэродрома должен уже завершиться. И жители региона смогут комфортно совершать перелеты из Великого Новгорода по стране", - сообщил Дронов. Как сообщает пресс-служба правительства региона, на данный момент прорабатываются маршруты до Москвы, Минеральных вод и Сочи. Глава региона рассказал, что перевозки будут осуществлять лайнеры российского производства. Дронов вместе с Ядровым осмотрели площадку аэродрома и сфотографировались на память на фоне легендарного штурмовика Ил-2, который доставили в Великий Новгород в пятницу. Как ранее сообщали власти, с 2024 года на аэродроме должно было начаться техническое оснащение. Ремонт взлетной полосы был запланирован на 2026-2027 годы.

