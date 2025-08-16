Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Авиасообщение в Новгородской области возобновится в 2028 году - 16.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250816/aviasoobschenie-860807090.html
Авиасообщение в Новгородской области возобновится в 2028 году
Авиасообщение в Новгородской области возобновится в 2028 году - 16.08.2025, ПРАЙМ
Авиасообщение в Новгородской области возобновится в 2028 году
Авиасообщение из Новгородской области возобновится в 2028 году, к этому моменту капремонт аэродрома Великого Новгорода планируется завершить, сообщил врио... | 16.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-16T17:56+0300
2025-08-16T17:56+0300
экономика
бизнес
россия
новгородская область
рф
москва
росавиация
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/10/860806923_0:0:2889:1626_1920x0_80_0_0_10b3693846b2b6efdf21abf2f12ae45a.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 авг - ПРАЙМ. Авиасообщение из Новгородской области возобновится в 2028 году, к этому моменту капремонт аэродрома Великого Новгорода планируется завершить, сообщил врио губернатора Алексей Дронов в своём Telegram-канале. Он уточнил, что в субботу по поручению министра транспорта РФ Андрея Никитина провел совещание с руководителем Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрием Ядровым. По словам Дронова, в мае аэродром в микрорайоне Кречевицы был передан в федеральную собственность, а в пятницу Росавиация заключила контракт на корректировку проектно-сметной документации по его реконструкции. "Мы приступаем к реализации амбициозного проекта по возобновлению авиасообщения в Новгородской области. Его обсуждение шло уже несколько лет... Приступить к капремонту коллеги планируют в середине следующего года. Полноценно запустить авиасообщение рассчитывают в 2028 году. К этому моменту капремонт аэродрома должен уже завершиться. И жители региона смогут комфортно совершать перелеты из Великого Новгорода по стране", - сообщил Дронов. Как сообщает пресс-служба правительства региона, на данный момент прорабатываются маршруты до Москвы, Минеральных вод и Сочи. Глава региона рассказал, что перевозки будут осуществлять лайнеры российского производства. Дронов вместе с Ядровым осмотрели площадку аэродрома и сфотографировались на память на фоне легендарного штурмовика Ил-2, который доставили в Великий Новгород в пятницу. Как ранее сообщали власти, с 2024 года на аэродроме должно было начаться техническое оснащение. Ремонт взлетной полосы был запланирован на 2026-2027 годы.
https://1prime.ru/20250816/rossija-860793489.html
новгородская область
рф
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/10/860806923_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_eb593c797bf9de32e9cfa03a6aada86e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, новгородская область, рф, москва, росавиация
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Новгородская область, РФ, МОСКВА, Росавиация
17:56 16.08.2025
 
Авиасообщение в Новгородской области возобновится в 2028 году

Врио губернатора Новгородской области Дронов: авиасообщение возобновится в 2028 году

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет Airbus A320
Самолет Airbus A320 - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 авг - ПРАЙМ. Авиасообщение из Новгородской области возобновится в 2028 году, к этому моменту капремонт аэродрома Великого Новгорода планируется завершить, сообщил врио губернатора Алексей Дронов в своём Telegram-канале.
Он уточнил, что в субботу по поручению министра транспорта РФ Андрея Никитина провел совещание с руководителем Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрием Ядровым. По словам Дронова, в мае аэродром в микрорайоне Кречевицы был передан в федеральную собственность, а в пятницу Росавиация заключила контракт на корректировку проектно-сметной документации по его реконструкции.
"Мы приступаем к реализации амбициозного проекта по возобновлению авиасообщения в Новгородской области. Его обсуждение шло уже несколько лет... Приступить к капремонту коллеги планируют в середине следующего года. Полноценно запустить авиасообщение рассчитывают в 2028 году. К этому моменту капремонт аэродрома должен уже завершиться. И жители региона смогут комфортно совершать перелеты из Великого Новгорода по стране", - сообщил Дронов.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, на данный момент прорабатываются маршруты до Москвы, Минеральных вод и Сочи.
Глава региона рассказал, что перевозки будут осуществлять лайнеры российского производства. Дронов вместе с Ядровым осмотрели площадку аэродрома и сфотографировались на память на фоне легендарного штурмовика Ил-2, который доставили в Великий Новгород в пятницу.
Как ранее сообщали власти, с 2024 года на аэродроме должно было начаться техническое оснащение. Ремонт взлетной полосы был запланирован на 2026-2027 годы.
Самолет в небе - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2025
Россия подготовила документы для восстановления авиасообщения с США
03:58
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯНовгородская областьРФМОСКВАРосавиация
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала