https://1prime.ru/20250816/aviasoobschenie-860807090.html
Авиасообщение в Новгородской области возобновится в 2028 году
Авиасообщение в Новгородской области возобновится в 2028 году - 16.08.2025, ПРАЙМ
Авиасообщение в Новгородской области возобновится в 2028 году
Авиасообщение из Новгородской области возобновится в 2028 году, к этому моменту капремонт аэродрома Великого Новгорода планируется завершить, сообщил врио... | 16.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-16T17:56+0300
2025-08-16T17:56+0300
2025-08-16T17:56+0300
экономика
бизнес
россия
новгородская область
рф
москва
росавиация
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/10/860806923_0:0:2889:1626_1920x0_80_0_0_10b3693846b2b6efdf21abf2f12ae45a.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 авг - ПРАЙМ. Авиасообщение из Новгородской области возобновится в 2028 году, к этому моменту капремонт аэродрома Великого Новгорода планируется завершить, сообщил врио губернатора Алексей Дронов в своём Telegram-канале. Он уточнил, что в субботу по поручению министра транспорта РФ Андрея Никитина провел совещание с руководителем Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрием Ядровым. По словам Дронова, в мае аэродром в микрорайоне Кречевицы был передан в федеральную собственность, а в пятницу Росавиация заключила контракт на корректировку проектно-сметной документации по его реконструкции. "Мы приступаем к реализации амбициозного проекта по возобновлению авиасообщения в Новгородской области. Его обсуждение шло уже несколько лет... Приступить к капремонту коллеги планируют в середине следующего года. Полноценно запустить авиасообщение рассчитывают в 2028 году. К этому моменту капремонт аэродрома должен уже завершиться. И жители региона смогут комфортно совершать перелеты из Великого Новгорода по стране", - сообщил Дронов. Как сообщает пресс-служба правительства региона, на данный момент прорабатываются маршруты до Москвы, Минеральных вод и Сочи. Глава региона рассказал, что перевозки будут осуществлять лайнеры российского производства. Дронов вместе с Ядровым осмотрели площадку аэродрома и сфотографировались на память на фоне легендарного штурмовика Ил-2, который доставили в Великий Новгород в пятницу. Как ранее сообщали власти, с 2024 года на аэродроме должно было начаться техническое оснащение. Ремонт взлетной полосы был запланирован на 2026-2027 годы.
https://1prime.ru/20250816/rossija-860793489.html
новгородская область
рф
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/10/860806923_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_eb593c797bf9de32e9cfa03a6aada86e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, новгородская область, рф, москва, росавиация
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Новгородская область, РФ, МОСКВА, Росавиация
Авиасообщение в Новгородской области возобновится в 2028 году
Врио губернатора Новгородской области Дронов: авиасообщение возобновится в 2028 году
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 авг - ПРАЙМ. Авиасообщение из Новгородской области возобновится в 2028 году, к этому моменту капремонт аэродрома Великого Новгорода планируется завершить, сообщил врио губернатора Алексей Дронов в своём Telegram-канале.
Он уточнил, что в субботу по поручению министра транспорта РФ Андрея Никитина провел совещание с руководителем Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрием Ядровым. По словам Дронова, в мае аэродром в микрорайоне Кречевицы был передан в федеральную собственность, а в пятницу Росавиация заключила контракт на корректировку проектно-сметной документации по его реконструкции.
"Мы приступаем к реализации амбициозного проекта по возобновлению авиасообщения в Новгородской области. Его обсуждение шло уже несколько лет... Приступить к капремонту коллеги планируют в середине следующего года. Полноценно запустить авиасообщение рассчитывают в 2028 году. К этому моменту капремонт аэродрома должен уже завершиться. И жители региона смогут комфортно совершать перелеты из Великого Новгорода по стране", - сообщил Дронов.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, на данный момент прорабатываются маршруты до Москвы, Минеральных вод и Сочи.
Глава региона рассказал, что перевозки будут осуществлять лайнеры российского производства. Дронов вместе с Ядровым осмотрели площадку аэродрома и сфотографировались на память на фоне легендарного штурмовика Ил-2, который доставили в Великий Новгород в пятницу.
Как ранее сообщали власти, с 2024 года на аэродроме должно было начаться техническое оснащение. Ремонт взлетной полосы был запланирован на 2026-2027 годы.
Россия подготовила документы для восстановления авиасообщения с США