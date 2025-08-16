Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказал, что мешает возобновлению бизнес-контактов России и США - 16.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250816/biznes-860802930.html
Эксперт рассказал, что мешает возобновлению бизнес-контактов России и США
Эксперт рассказал, что мешает возобновлению бизнес-контактов России и США - 16.08.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, что мешает возобновлению бизнес-контактов России и США
Говорить о масштабном возобновлении контактов бизнеса РФ и США после саммита РФ-США преждевременно, но российский бизнес, прошедший жесточайший естественный... | 16.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-16T13:52+0300
2025-08-16T13:52+0300
экономика
бизнес
россия
сша
санкции против рф
запад
https://cdnn.1prime.ru/img/83714/26/837142669_34:0:3675:2048_1920x0_80_0_0_e379451035b33ec3bd3e944e05f6aab5.jpg
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Говорить о масштабном возобновлении контактов бизнеса РФ и США после саммита РФ-США преждевременно, но российский бизнес, прошедший жесточайший естественный отбор, не побоится конкурентов из США, заявил РИА Новости эксперт Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Николай Новик. "Прошедший жесточайший естественный отбор российский бизнес точно не побоится конкурентов из США", — сказал он. Эксперт отметил, что "перспективы масштабного экономического сотрудничества российского бизнеса с США пока представляются довольно туманными". Причиной является в данном случае не столько масштабные санкции Запада, сколько исторически небольшой объем экономического оборота между странами. Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Президент РФ в конце марта поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров ранее говорил, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", указывал он.
https://1prime.ru/20250816/eksport-860801950.html
сша
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83714/26/837142669_489:0:3220:2048_1920x0_80_0_0_c6284c791d2e9de4762a9eee834f0867.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, сша, санкции против рф, запад
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, США, санкции против РФ, ЗАПАД
13:52 16.08.2025
 
Эксперт рассказал, что мешает возобновлению бизнес-контактов России и США

Новик: санкции препятствуют возобновлению бизнес-контактов России и США

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗаседание экономического совета СНГ в Нур-Султане
Заседание экономического совета СНГ в Нур-Султане - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Говорить о масштабном возобновлении контактов бизнеса РФ и США после саммита РФ-США преждевременно, но российский бизнес, прошедший жесточайший естественный отбор, не побоится конкурентов из США, заявил РИА Новости эксперт Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Николай Новик.
"Прошедший жесточайший естественный отбор российский бизнес точно не побоится конкурентов из США", — сказал он.
Эксперт отметил, что "перспективы масштабного экономического сотрудничества российского бизнеса с США пока представляются довольно туманными". Причиной является в данном случае не столько масштабные санкции Запада, сколько исторически небольшой объем экономического оборота между странами.
Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Президент РФ в конце марта поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел.
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров ранее говорил, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", указывал он.
Мешки с минеральным удобрением - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2025
Эксперт заявил о позитивном влиянии саммита на Аляске на экспорт из России
12:54
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯСШАсанкции против РФЗАПАД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала