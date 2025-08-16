https://1prime.ru/20250816/biznes-860802930.html

Эксперт рассказал, что мешает возобновлению бизнес-контактов России и США

Эксперт рассказал, что мешает возобновлению бизнес-контактов России и США - 16.08.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, что мешает возобновлению бизнес-контактов России и США

Говорить о масштабном возобновлении контактов бизнеса РФ и США после саммита РФ-США преждевременно, но российский бизнес, прошедший жесточайший естественный... | 16.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-16T13:52+0300

2025-08-16T13:52+0300

2025-08-16T13:52+0300

экономика

бизнес

россия

сша

санкции против рф

запад

https://cdnn.1prime.ru/img/83714/26/837142669_34:0:3675:2048_1920x0_80_0_0_e379451035b33ec3bd3e944e05f6aab5.jpg

МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Говорить о масштабном возобновлении контактов бизнеса РФ и США после саммита РФ-США преждевременно, но российский бизнес, прошедший жесточайший естественный отбор, не побоится конкурентов из США, заявил РИА Новости эксперт Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Николай Новик. "Прошедший жесточайший естественный отбор российский бизнес точно не побоится конкурентов из США", — сказал он. Эксперт отметил, что "перспективы масштабного экономического сотрудничества российского бизнеса с США пока представляются довольно туманными". Причиной является в данном случае не столько масштабные санкции Запада, сколько исторически небольшой объем экономического оборота между странами. Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Президент РФ в конце марта поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров ранее говорил, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", указывал он.

https://1prime.ru/20250816/eksport-860801950.html

сша

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, сша, санкции против рф, запад