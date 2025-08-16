https://1prime.ru/20250816/biznes-860802930.html
Эксперт рассказал, что мешает возобновлению бизнес-контактов России и США
16.08.2025
Эксперт рассказал, что мешает возобновлению бизнес-контактов России и США
Говорить о масштабном возобновлении контактов бизнеса РФ и США после саммита РФ-США преждевременно, но российский бизнес, прошедший жесточайший естественный... | 16.08.2025, ПРАЙМ
экономика
бизнес
россия
сша
санкции против рф
запад
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Говорить о масштабном возобновлении контактов бизнеса РФ и США после саммита РФ-США преждевременно, но российский бизнес, прошедший жесточайший естественный отбор, не побоится конкурентов из США, заявил РИА Новости эксперт Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Николай Новик. "Прошедший жесточайший естественный отбор российский бизнес точно не побоится конкурентов из США", — сказал он. Эксперт отметил, что "перспективы масштабного экономического сотрудничества российского бизнеса с США пока представляются довольно туманными". Причиной является в данном случае не столько масштабные санкции Запада, сколько исторически небольшой объем экономического оборота между странами. Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Президент РФ в конце марта поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров ранее говорил, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", указывал он.
сша
запад
