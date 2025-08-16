Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Боливии оценили готовность США к переговорам с Россией - 16.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250816/bolivija-860794310.html
В Боливии оценили готовность США к переговорам с Россией
В Боливии оценили готовность США к переговорам с Россией - 16.08.2025, ПРАЙМ
В Боливии оценили готовность США к переговорам с Россией
Открытость Соединённых Штатов к переговорам с Россией может стать шагом к миру, заявил РИА Новости председатель комиссии по международной политике сената... | 16.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-16T04:31+0300
2025-08-16T04:31+0300
экономика
россия
мировая экономика
сша
боливия
украина
владимир путин
дональд трамп
сергей лавров
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860794310.jpg?1755307908
ЛА-ПАС, 16 авг - ПРАЙМ. Открытость Соединённых Штатов к переговорам с Россией может стать шагом к миру, заявил РИА Новости председатель комиссии по международной политике сената Боливии Феликс Ахпи. Встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались 2 часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. "Будем надеяться, что эта открытость со стороны США послужит делу мира, и то же самое США должны сделать в Газе, в Иране, в Ливии", - сказал РИА Новости Ахпи. Сенатор при этом указал, что США сами подталкивали к возникновению конфликтов, затрагивающих экономику всего мира, в том числе Боливии. "Особенно на нас (Боливию - ред.) повлиял этот конфликт между Украиной и Россией", - добавил собеседник агентства. По его словам, конфликт на Украине носит геополитический характер, а Москва в нем подверглась агрессии через Киев при участии НАТО. "Строго говоря, это не проблема между Украиной и Россией", - отметил сенатор. Политик напомнил, что Боливия сама пережила агрессию в ходе Тихоокеанской войны и войны в Чако, которые "имели сугубо геополитические цели", и в связи с этим "не может поощрять какое-либо вмешательство какой-либо страны против другого государства".
сша
боливия
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, сша, боливия, украина, владимир путин, дональд трамп, сергей лавров, мид рф, мид, нато
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, США, БОЛИВИЯ, УКРАИНА, Владимир Путин, Дональд Трамп, Сергей Лавров, МИД РФ, МИД, НАТО
04:31 16.08.2025
 
В Боливии оценили готовность США к переговорам с Россией

Сенатор Ахпи: открытость США к переговорам с Россией может стать шагом к миру

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЛА-ПАС, 16 авг - ПРАЙМ. Открытость Соединённых Штатов к переговорам с Россией может стать шагом к миру, заявил РИА Новости председатель комиссии по международной политике сената Боливии Феликс Ахпи.
Встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались 2 часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
"Будем надеяться, что эта открытость со стороны США послужит делу мира, и то же самое США должны сделать в Газе, в Иране, в Ливии", - сказал РИА Новости Ахпи.
Сенатор при этом указал, что США сами подталкивали к возникновению конфликтов, затрагивающих экономику всего мира, в том числе Боливии. "Особенно на нас (Боливию - ред.) повлиял этот конфликт между Украиной и Россией", - добавил собеседник агентства.
По его словам, конфликт на Украине носит геополитический характер, а Москва в нем подверглась агрессии через Киев при участии НАТО.
"Строго говоря, это не проблема между Украиной и Россией", - отметил сенатор.
Политик напомнил, что Боливия сама пережила агрессию в ходе Тихоокеанской войны и войны в Чако, которые "имели сугубо геополитические цели", и в связи с этим "не может поощрять какое-либо вмешательство какой-либо страны против другого государства".
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаСШАБОЛИВИЯУКРАИНАВладимир ПутинДональд ТрампСергей ЛавровМИД РФМИДНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала