В Боливии оценили готовность США к переговорам с Россией

ЛА-ПАС, 16 авг - ПРАЙМ. Открытость Соединённых Штатов к переговорам с Россией может стать шагом к миру, заявил РИА Новости председатель комиссии по международной политике сената Боливии Феликс Ахпи. Встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались 2 часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. "Будем надеяться, что эта открытость со стороны США послужит делу мира, и то же самое США должны сделать в Газе, в Иране, в Ливии", - сказал РИА Новости Ахпи. Сенатор при этом указал, что США сами подталкивали к возникновению конфликтов, затрагивающих экономику всего мира, в том числе Боливии. "Особенно на нас (Боливию - ред.) повлиял этот конфликт между Украиной и Россией", - добавил собеседник агентства. По его словам, конфликт на Украине носит геополитический характер, а Москва в нем подверглась агрессии через Киев при участии НАТО. "Строго говоря, это не проблема между Украиной и Россией", - отметил сенатор. Политик напомнил, что Боливия сама пережила агрессию в ходе Тихоокеанской войны и войны в Чако, которые "имели сугубо геополитические цели", и в связи с этим "не может поощрять какое-либо вмешательство какой-либо страны против другого государства".

