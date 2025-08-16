https://1prime.ru/20250816/chukotka-860799998.html
Чукотка получила средства на развитие геологоразведки
ВЛАДИВОСТОК, 16 авг – ПРАЙМ. Почти 2 миллиарда рублей выделено Чукотке для геологоразведки в регионе, доложил глава региона Владислав Кузнецов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. После визита в США президент прилетел на Чукотку, где провёл рабочую встречу с Кузнецовым. "На встрече с Владимиром Владимировичем Путиным доложил о социальном развитии округа и экономических показателях… Было выделено 1,9 миллиарда рублей для геологоразведки на территории округа – это даст импульс развитию горнодобывающей отрасли региона, основы нашего бюджета", - написал Кузнецов в своем Telegram-канале по итогам встречи с Путиным.
