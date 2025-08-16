Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Чукотка получила средства на развитие геологоразведки - 16.08.2025
Чукотка получила средства на развитие геологоразведки
Чукотка получила средства на развитие геологоразведки - 16.08.2025, ПРАЙМ
Чукотка получила средства на развитие геологоразведки
Почти 2 миллиарда рублей выделено Чукотке для геологоразведки в регионе, доложил глава региона Владислав Кузнецов на встрече с президентом РФ Владимиром... | 16.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-16T11:04+0300
2025-08-16T11:04+0300
чукотка
геологоразведка
технологии
https://cdnn.1prime.ru/img/84038/79/840387963_0:150:3076:1880_1920x0_80_0_0_d234759a2045d854724423c20ec2a931.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 16 авг – ПРАЙМ. Почти 2 миллиарда рублей выделено Чукотке для геологоразведки в регионе, доложил глава региона Владислав Кузнецов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. После визита в США президент прилетел на Чукотку, где провёл рабочую встречу с Кузнецовым. "На встрече с Владимиром Владимировичем Путиным доложил о социальном развитии округа и экономических показателях… Было выделено 1,9 миллиарда рублей для геологоразведки на территории округа – это даст импульс развитию горнодобывающей отрасли региона, основы нашего бюджета", - написал Кузнецов в своем Telegram-канале по итогам встречи с Путиным.
чукотка
чукотка, геологоразведка, технологии
Чукотка, геологоразведка, Технологии
11:04 16.08.2025
 
Чукотка получила средства на развитие геологоразведки

Губернатор Кузнецов: Чукотке выделено 1,9 миллиарда рублей на геологоразведку

ВЛАДИВОСТОК, 16 авг – ПРАЙМ. Почти 2 миллиарда рублей выделено Чукотке для геологоразведки в регионе, доложил глава региона Владислав Кузнецов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
После визита в США президент прилетел на Чукотку, где провёл рабочую встречу с Кузнецовым.
"На встрече с Владимиром Владимировичем Путиным доложил о социальном развитии округа и экономических показателях… Было выделено 1,9 миллиарда рублей для геологоразведки на территории округа – это даст импульс развитию горнодобывающей отрасли региона, основы нашего бюджета", - написал Кузнецов в своем Telegram-канале по итогам встречи с Путиным.
Чукотка геологоразведка Технологии
 
 
