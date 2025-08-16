https://1prime.ru/20250816/cnn-860810230.html
СМИ сообщили условие Трампа для проведения встречи с Путиным и Зеленским
ВАШИНГТОН, 16 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп начнет подготовку к трехсторонней встрече с президентом РФ Владимиром Путиным только в случае, если переговоры американского лидера с Владимиром Зеленским в понедельник пройдут успешно, сообщил телеканал CNN. CNN со ссылкой на источники объявил, что на встрече 18 августа будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским, при этом европейские чиновники ожидают, что к переговорам Трампа и Зеленского в Белом доме присоединится один европейский лидер, но пока остается неясным, кто именно,. "Трамп заявил европейским лидерам, что хочет организовать трехсторонний саммит с участием себя, Зеленского и Путина к следующей пятнице, и что он приступит к организации встречи, если переговоры с Зеленским в Овальном кабинете в понедельник пройдут успешно", - говорится в сообщении телеканала. Ранее на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
