СМИ сообщили условие Трампа для проведения встречи с Путиным и Зеленским
СМИ сообщили условие Трампа для проведения встречи с Путиным и Зеленским
2025-08-16T23:37+0300
2025-08-16T23:37+0300
ВАШИНГТОН, 16 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп начнет подготовку к трехсторонней встрече с президентом РФ Владимиром Путиным только в случае, если переговоры американского лидера с Владимиром Зеленским в понедельник пройдут успешно, сообщил телеканал CNN. CNN со ссылкой на источники объявил, что на встрече 18 августа будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским, при этом европейские чиновники ожидают, что к переговорам Трампа и Зеленского в Белом доме присоединится один европейский лидер, но пока остается неясным, кто именно,. "Трамп заявил европейским лидерам, что хочет организовать трехсторонний саммит с участием себя, Зеленского и Путина к следующей пятнице, и что он приступит к организации встречи, если переговоры с Зеленским в Овальном кабинете в понедельник пройдут успешно", - говорится в сообщении телеканала. Ранее на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
23:37 16.08.2025
 
СМИ сообщили условие Трампа для проведения встречи с Путиным и Зеленским

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 16 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп начнет подготовку к трехсторонней встрече с президентом РФ Владимиром Путиным только в случае, если переговоры американского лидера с Владимиром Зеленским в понедельник пройдут успешно, сообщил телеканал CNN.
CNN со ссылкой на источники объявил, что на встрече 18 августа будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским, при этом европейские чиновники ожидают, что к переговорам Трампа и Зеленского в Белом доме присоединится один европейский лидер, но пока остается неясным, кто именно,.
"Трамп заявил европейским лидерам, что хочет организовать трехсторонний саммит с участием себя, Зеленского и Путина к следующей пятнице, и что он приступит к организации встречи, если переговоры с Зеленским в Овальном кабинете в понедельник пройдут успешно", - говорится в сообщении телеканала.
Ранее на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Президент Владимир Путин провел совещание о подготовке российско-американской встречи в верхах
Путин провел совещание по итогам встречи с Трампом на Аляске
ПолитикаСШАРФАляскаВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир ПутинCNNМИД РФ
 
 
