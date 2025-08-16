Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В центре Дамаска прогремел сильный взрыв - 16.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20250816/damask-860809228.html
В центре Дамаска прогремел сильный взрыв
В центре Дамаска прогремел сильный взрыв - 16.08.2025, ПРАЙМ
В центре Дамаска прогремел сильный взрыв
Сильный взрыв произошел в центре Дамаска в районе Маззе, передает сирийское государственное агентство SANA. | 16.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-16T21:46+0300
2025-08-16T21:46+0300
происшествия
дамаск
сирия
взрыв
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/10/860809093_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_39a7e0912a9088cab8bc58f77de70ca0.jpg
БЕЙРУТ, 16 авг - ПРАЙМ. Сильный взрыв произошел в центре Дамаска в районе Маззе, передает сирийское государственное агентство SANA. "Сильный взрыв неизвестного происхождения произошел в районе Маззе в Дамаске. Звук взрыва был слышен в разных частях столицы", - пишет агентство. По предварительным данным, опубликованным сирийской газетой Al-Watan, причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство, сработавшее в одной из машин, припаркованных на обочине дороги.
дамаск
сирия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/10/860809093_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_7378b539b49bc774e9db4df84c848fc4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дамаск, сирия, взрыв
Происшествия, Дамаск, СИРИЯ, взрыв
21:46 16.08.2025
 
В центре Дамаска прогремел сильный взрыв

SANA: в центре Дамаска в районе Маззе прогремел сильный взрыв

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкДым от взрыва пригороде Дамаска Дарайе
Дым от взрыва пригороде Дамаска Дарайе - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БЕЙРУТ, 16 авг - ПРАЙМ. Сильный взрыв произошел в центре Дамаска в районе Маззе, передает сирийское государственное агентство SANA.
"Сильный взрыв неизвестного происхождения произошел в районе Маззе в Дамаске. Звук взрыва был слышен в разных частях столицы", - пишет агентство.
По предварительным данным, опубликованным сирийской газетой Al-Watan, причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство, сработавшее в одной из машин, припаркованных на обочине дороги.
 
ПроисшествияДамаскСИРИЯвзрыв
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала