В центре Дамаска прогремел сильный взрыв
2025-08-16T21:46+0300
2025-08-16T21:46+0300
2025-08-16T21:46+0300
БЕЙРУТ, 16 авг - ПРАЙМ. Сильный взрыв произошел в центре Дамаска в районе Маззе, передает сирийское государственное агентство SANA. "Сильный взрыв неизвестного происхождения произошел в районе Маззе в Дамаске. Звук взрыва был слышен в разных частях столицы", - пишет агентство. По предварительным данным, опубликованным сирийской газетой Al-Watan, причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство, сработавшее в одной из машин, припаркованных на обочине дороги.
