Политика
Дания рассмотрит введение санкций против Израиля и его премьера Нетаньяху
Дания рассмотрит введение санкций против Израиля и его премьера Нетаньяху
Дания рассмотрит введение санкций против Израиля и его премьера Нетаньяху
Дания не исключает возможности введения санкций против Израиля и его премьера Биньямина Нетаньяху, заявила датский премьер Метте Фредериксен.
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Дания не исключает возможности введения санкций против Израиля и его премьера Биньямина Нетаньяху, заявила датский премьер Метте Фредериксен. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что правительство Германии до дальнейшего уведомления не будет выдавать разрешения на экспорт продукции военного назначения Израилю. В свою очередь, газета Times сообщала, что власти Великобритании рассматривают возможность ввести новые санкции против Израиля в ответ на намерения Нетаньяху полностью оккупировать сектор Газа. "Мы ничего не исключаем заранее... Мы являемся одной из стран, которые будут оказывать дальнейшее давление на Израиль, но нам пока не удалось заручиться поддержкой европейского сообщества", - заявила Фредериксен в интервью датской газете Jyllands-Posten, отвечая на вопрос о возможности введения Данией санкций против Нетаньяху. Она пояснила, что речь может идти о санкциях в отношении израильских поселенцев, министров Израиля в целом. Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль намерен установить контроль над всей территорией сектора Газа для того, чтобы обеспечить периметр безопасности и впоследствии передать полуэксклав под контроль нового "гражданского правительства". Нетаньяху добавил, что в то же время Израиль не планирует удерживать контроль над сектором Газа, целью операции является установление "периметра безопасности". Министры иностранных дел Австралии, Германии, Италии, Новой Зеландии и Великобритании выступили с совместным заявлением, в котором решительно осудили решение Израиля провести новую крупномасштабную операцию в секторе Газа.
14:01 16.08.2025
 
Дания рассмотрит введение санкций против Израиля и его премьера Нетаньяху

Флаг Дании
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Дания не исключает возможности введения санкций против Израиля и его премьера Биньямина Нетаньяху, заявила датский премьер Метте Фредериксен.
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что правительство Германии до дальнейшего уведомления не будет выдавать разрешения на экспорт продукции военного назначения Израилю. В свою очередь, газета Times сообщала, что власти Великобритании рассматривают возможность ввести новые санкции против Израиля в ответ на намерения Нетаньяху полностью оккупировать сектор Газа.
"Мы ничего не исключаем заранее... Мы являемся одной из стран, которые будут оказывать дальнейшее давление на Израиль, но нам пока не удалось заручиться поддержкой европейского сообщества", - заявила Фредериксен в интервью датской газете Jyllands-Posten, отвечая на вопрос о возможности введения Данией санкций против Нетаньяху.
Она пояснила, что речь может идти о санкциях в отношении израильских поселенцев, министров Израиля в целом.
Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль намерен установить контроль над всей территорией сектора Газа для того, чтобы обеспечить периметр безопасности и впоследствии передать полуэксклав под контроль нового "гражданского правительства". Нетаньяху добавил, что в то же время Израиль не планирует удерживать контроль над сектором Газа, целью операции является установление "периметра безопасности". Министры иностранных дел Австралии, Германии, Италии, Новой Зеландии и Великобритании выступили с совместным заявлением, в котором решительно осудили решение Израиля провести новую крупномасштабную операцию в секторе Газа.
