https://1prime.ru/20250816/darchiev-860791263.html
Дарчиев рассказал о токсичном наследии в отношениях России и США
Дарчиев рассказал о токсичном наследии в отношениях России и США - 16.08.2025, ПРАЙМ
Дарчиев рассказал о токсичном наследии в отношениях России и США
Добавлен бэкграунд. | 16.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-16T03:09+0300
2025-08-16T03:09+0300
2025-08-16T03:09+0300
россия
экономика
общество
сша
аляска
рф
сергей лавров
юрий ушаков
марко рубио
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860791263.jpg?1755302994
Добавлен бэкграунд.
АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 16 авг - РИА Новости. Огромное "токсичное наследие" осталось в отношениях России с США от прежней американской администрации, его необходимо преодолевать, такое желание есть с обеих сторон, заявил посол России в США Александр Дарчиев.
"Естественно, администрация новая, осталось… огромное токсичное наследие от прежней администрации, которое необходимо преодолевать, желание с обеих сторон есть", - сказал Дарчиев в эфире Первого канала.
Переговоры Путина и Трампа прошли на Аляске и продлились более двух с половиной часов, после них лидеры стран вышли на совместную пресс-конференцию.
Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
сша
аляска
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , сша, аляска, рф, сергей лавров, юрий ушаков, марко рубио, мид рф, мид
РОССИЯ, Экономика, Общество , США, Аляска, РФ, Сергей Лавров, Юрий Ушаков, Марко Рубио, МИД РФ, МИД
Дарчиев рассказал о токсичном наследии в отношениях России и США
Посол Дарчиев: в отношениях России и США осталось токсичное наследие
АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 16 авг - РИА Новости. Огромное "токсичное наследие" осталось в отношениях России с США от прежней американской администрации, его необходимо преодолевать, такое желание есть с обеих сторон, заявил посол России в США Александр Дарчиев.
"Естественно, администрация новая, осталось… огромное токсичное наследие от прежней администрации, которое необходимо преодолевать, желание с обеих сторон есть", - сказал Дарчиев в эфире Первого канала.
Переговоры Путина и Трампа прошли на Аляске и продлились более двух с половиной часов, после них лидеры стран вышли на совместную пресс-конференцию.
Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.