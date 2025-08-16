https://1prime.ru/20250816/dom-860795115.html
Белый дом опубликовал фото Путина с Трампом
Белый дом опубликовал фото Путина с Трампом - 16.08.2025, ПРАЙМ
Белый дом опубликовал фото Путина с Трампом
Белый дом опубликовал фото президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом, сопроводив его подписью "целью всегда является мир". | 16.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-16T05:26+0300
экономика
общество
россия
рф
сша
аляска
владимир путин
дональд трамп
сергей лавров
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860795115.jpg?1755311174
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Белый дом опубликовал фото президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом, сопроводив его подписью "целью всегда является мир".
На черно-белой фотографии, опубликованной Белым домом в соцсети Х, изображены Трамп, Путин, а также российский переводчик.
"Целью всегда является мир", - говорится в публикации.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
