Белый дом опубликовал фото Путина с Трампом

Белый дом опубликовал фото президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом, сопроводив его подписью "целью всегда является мир". | 16.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-16T05:26+0300

МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Белый дом опубликовал фото президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом, сопроводив его подписью "целью всегда является мир". На черно-белой фотографии, опубликованной Белым домом в соцсети Х, изображены Трамп, Путин, а также российский переводчик. "Целью всегда является мир", - говорится в публикации. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

2025

