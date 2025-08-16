Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,3 - 16.08.2025, ПРАЙМ
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,3
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,3 - 16.08.2025, ПРАЙМ
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,3
Сейсмологи в 18.51 мск зарегистрировали подземные толчки магнитудой 5,3 в Тихом океане у берегов Камчатки, сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической... | 16.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 16 авг – ПРАЙМ. Сейсмологи в 18.51 мск зарегистрировали подземные толчки магнитудой 5,3 в Тихом океане у берегов Камчатки, сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН. Эпицентр землетрясения находился в 469 километрах к юго-западу от Петропавловска-Камчатского на глубине 28,6 километра. "Расстояние от ПК: 469. Глубина (км): 28,6. Магнитуда: 5,3", - сообщается в Telegram-канале филиала. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Как отмечали сейсмологи, интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижалась (26 афтершоков — за 14 августа). Однако за минувшие сутки было зафиксировано 50 подземных толчков, один из которых, магнитудой 6,5 в эпицентре, в населенных пунктах полуострова ощущался до 5 баллов.
19:52 16.08.2025
 
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,3

У берегов Камчатки зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,3

МОСКВА, 16 авг – ПРАЙМ. Сейсмологи в 18.51 мск зарегистрировали подземные толчки магнитудой 5,3 в Тихом океане у берегов Камчатки, сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.
Эпицентр землетрясения находился в 469 километрах к юго-западу от Петропавловска-Камчатского на глубине 28,6 километра.
"Расстояние от ПК: 469. Глубина (км): 28,6. Магнитуда: 5,3", - сообщается в Telegram-канале филиала.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Как отмечали сейсмологи, интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижалась (26 афтершоков — за 14 августа). Однако за минувшие сутки было зафиксировано 50 подземных толчков, один из которых, магнитудой 6,5 в эпицентре, в населенных пунктах полуострова ощущался до 5 баллов.
