https://1prime.ru/20250816/earthquake-860808074.html

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,3

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,3 - 16.08.2025, ПРАЙМ

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,3

Сейсмологи в 18.51 мск зарегистрировали подземные толчки магнитудой 5,3 в Тихом океане у берегов Камчатки, сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической... | 16.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-16T19:52+0300

2025-08-16T19:52+0300

2025-08-16T19:52+0300

камчатка

ран

землетрясение

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860107193_0:118:3221:1930_1920x0_80_0_0_fa2e2509f8f140e89a0ff3e6e7d539b7.jpg

МОСКВА, 16 авг – ПРАЙМ. Сейсмологи в 18.51 мск зарегистрировали подземные толчки магнитудой 5,3 в Тихом океане у берегов Камчатки, сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН. Эпицентр землетрясения находился в 469 километрах к юго-западу от Петропавловска-Камчатского на глубине 28,6 километра. "Расстояние от ПК: 469. Глубина (км): 28,6. Магнитуда: 5,3", - сообщается в Telegram-канале филиала. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Как отмечали сейсмологи, интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижалась (26 афтершоков — за 14 августа). Однако за минувшие сутки было зафиксировано 50 подземных толчков, один из которых, магнитудой 6,5 в эпицентре, в населенных пунктах полуострова ощущался до 5 баллов.

https://1prime.ru/20250814/vulkan-860712148.html

камчатка

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

камчатка, ран, землетрясение