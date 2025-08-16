Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экс-аналитик Пентагона оценила итоги саммита России и США - 16.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250816/eks-analitik-860793293.html
Экс-аналитик Пентагона оценила итоги саммита России и США
Экс-аналитик Пентагона оценила итоги саммита России и США - 16.08.2025, ПРАЙМ
Экс-аналитик Пентагона оценила итоги саммита России и США
Атмосфера и итоги саммита России и США на Аляске вызывают беспокойство у НАТО и Украины, заявила РИА Новости подполковник ВВС США в отставке, бывший аналитик... | 16.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-16T03:52+0300
2025-08-16T03:52+0300
экономика
мировая экономика
общество
рф
сша
сергей лавров
юрий ушаков
марко рубио
нато
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860793293.jpg?1755305542
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Атмосфера и итоги саммита России и США на Аляске вызывают беспокойство у НАТО и Украины, заявила РИА Новости подполковник ВВС США в отставке, бывший аналитик Пентагона Карен Квиатковски. "Сегодня (президент США Дональд - ред.) Трамп публично объявил себя врагом НАТО и, как следствие, Украины (обе эти стороны хотят, чтобы война продолжалась бесконечно). И хотя это не делает его союзником России, признаки комфорта и уверенности, которые были на саммите, вызывают беспокойство и унизительны как для НАТО, так и для Зеленского", - сказала она РИА Новости. По мнению Квиатковски, Трамп способен в будущем оказать давление на Североатлантический альянс. "Возможные "взятки" НАТО за согласие с любыми замыслами Трампа и (президента России Владимира - ред.) Путина, очевидно, направленные на прекращение войны на приемлемых для России условиях. Они могут включать снижение некоторых недавних тарифов Трампа в отношении европейских стран и, возможно, некоторые льготы в отношении использования российских энергоносителей в Европе", - добавила она. Встреча лидеров состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались 2 часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
рф
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , рф, сша, сергей лавров, юрий ушаков, марко рубио, нато, мид рф, мид
Экономика, Мировая экономика, Общество , РФ, США, Сергей Лавров, Юрий Ушаков, Марко Рубио, НАТО, МИД РФ, МИД
03:52 16.08.2025
 
Экс-аналитик Пентагона оценила итоги саммита России и США

Экс-аналитик ВВС США Квиатковски: саммит на Аляске вызывает беспокойство у НАТО и Украины

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Атмосфера и итоги саммита России и США на Аляске вызывают беспокойство у НАТО и Украины, заявила РИА Новости подполковник ВВС США в отставке, бывший аналитик Пентагона Карен Квиатковски.
"Сегодня (президент США Дональд - ред.) Трамп публично объявил себя врагом НАТО и, как следствие, Украины (обе эти стороны хотят, чтобы война продолжалась бесконечно). И хотя это не делает его союзником России, признаки комфорта и уверенности, которые были на саммите, вызывают беспокойство и унизительны как для НАТО, так и для Зеленского", - сказала она РИА Новости.
По мнению Квиатковски, Трамп способен в будущем оказать давление на Североатлантический альянс.
"Возможные "взятки" НАТО за согласие с любыми замыслами Трампа и (президента России Владимира - ред.) Путина, очевидно, направленные на прекращение войны на приемлемых для России условиях. Они могут включать снижение некоторых недавних тарифов Трампа в отношении европейских стран и, возможно, некоторые льготы в отношении использования российских энергоносителей в Европе", - добавила она.
Встреча лидеров состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались 2 часа 45 минут.
Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
 
ЭкономикаМировая экономикаОбществоРФСШАСергей ЛавровЮрий УшаковМарко РубиоНАТОМИД РФМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала