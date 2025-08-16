https://1prime.ru/20250816/eks-analitik-860793293.html
Экс-аналитик Пентагона оценила итоги саммита России и США
Экс-аналитик Пентагона оценила итоги саммита России и США
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Атмосфера и итоги саммита России и США на Аляске вызывают беспокойство у НАТО и Украины, заявила РИА Новости подполковник ВВС США в отставке, бывший аналитик Пентагона Карен Квиатковски.
"Сегодня (президент США Дональд - ред.) Трамп публично объявил себя врагом НАТО и, как следствие, Украины (обе эти стороны хотят, чтобы война продолжалась бесконечно). И хотя это не делает его союзником России, признаки комфорта и уверенности, которые были на саммите, вызывают беспокойство и унизительны как для НАТО, так и для Зеленского", - сказала она РИА Новости.
По мнению Квиатковски, Трамп способен в будущем оказать давление на Североатлантический альянс.
"Возможные "взятки" НАТО за согласие с любыми замыслами Трампа и (президента России Владимира - ред.) Путина, очевидно, направленные на прекращение войны на приемлемых для России условиях. Они могут включать снижение некоторых недавних тарифов Трампа в отношении европейских стран и, возможно, некоторые льготы в отношении использования российских энергоносителей в Европе", - добавила она.
Встреча лидеров состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались 2 часа 45 минут.
Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Экс-аналитик ВВС США Квиатковски: саммит на Аляске вызывает беспокойство у НАТО и Украины
