Экс-аналитик Пентагона оценила итоги саммита России и США

2025-08-16T03:52+0300

2025-08-16T03:52+0300

2025-08-16T03:52+0300

МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Атмосфера и итоги саммита России и США на Аляске вызывают беспокойство у НАТО и Украины, заявила РИА Новости подполковник ВВС США в отставке, бывший аналитик Пентагона Карен Квиатковски. "Сегодня (президент США Дональд - ред.) Трамп публично объявил себя врагом НАТО и, как следствие, Украины (обе эти стороны хотят, чтобы война продолжалась бесконечно). И хотя это не делает его союзником России, признаки комфорта и уверенности, которые были на саммите, вызывают беспокойство и унизительны как для НАТО, так и для Зеленского", - сказала она РИА Новости. По мнению Квиатковски, Трамп способен в будущем оказать давление на Североатлантический альянс. "Возможные "взятки" НАТО за согласие с любыми замыслами Трампа и (президента России Владимира - ред.) Путина, очевидно, направленные на прекращение войны на приемлемых для России условиях. Они могут включать снижение некоторых недавних тарифов Трампа в отношении европейских стран и, возможно, некоторые льготы в отношении использования российских энергоносителей в Европе", - добавила она. Встреча лидеров состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались 2 часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

