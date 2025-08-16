Экс-аналитик МИД Японии оценил итоги саммита России и США

https://1prime.ru/20250816/eks-analitik-860794613.html
ТОКИО, 16 авг – ПРАЙМ. Прошедший на Аляске саммит РФ-США продемонстрировал, что президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп "находятся в одной лодке", а отношения между странами существенно улучшатся в будущем, считает бывший аналитик МИД Японии, экс-сотрудник японского посольства в Москве Масару Сато.
"Президенты договорились улучшить российско-американские отношения, особенно в экономической сфере, и для этого необходимо снять санкции, введённые обеими сторонами. Я уверен, что обе страны в будущем тихо снимут свои санкции... Этот саммит США и России убедил меня, что Трамп и Путин находятся в одной лодке. Отношения США и России с этого момента значительно улучшатся", - написал он в комментарии к статье в японской газете "Асахи".
Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
