Экс-посол Сербии рассказал о переговорах Путина и Трампа - 16.08.2025, ПРАЙМ
Экс-посол Сербии рассказал о переговорах Путина и Трампа
Экс-посол Сербии рассказал о переговорах Путина и Трампа
Важные соглашения или начальные точки для важных соглашений могут быть обозначены в ходе переговоров президента России Владимира Путина и президента США... | 16.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Важные соглашения или начальные точки для важных соглашений могут быть обозначены в ходе переговоров президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске, заявил РИА Новости экс-посол Сербии в Москве Славенко Терзич. "Здесь будут важные соглашения или будут обозначены начальные точки для соглашений... Это значит, что по некоторым вопросам, которые сегодня будут подняты, продолжатся дипломатические консультации, и возможно, некоторые соглашения будут достигнуты на следующей встрече, например, на территории России", - сказал РИА Новости Терзич. По его словам, данная встреча очень важна прежде всего для российско-американских отношений, но если отношения РФ и США будут лучше, "будет хорошо для всего мира". При этом он не ожидает "радикальных новостей" по украинскому вопросу, но считает, что у Москвы и Вашингтона немало важных моментов, требующих обсуждения, например, регулирование отношений в Арктике. "Думаю, в центре внимания - российско-американские политические и экономические отношения, и, вероятно, некий вводный разговор о разграничении сфер влияния в мире", - добавил Терзич. На вопрос, с какой прошлой встречей лидеров России или Советского Союза и США он мог бы сравнить саммит Путина и Трампа, Терзич ответил, что сравнивать с Тегераном или Ялтой было бы преувеличением, потому что это не тот формат, но без сомнений это очень важная встреча двух очень значимых мировых лидеров. Российско-американский саммит начался в пятницу в узком составе. Встреча проходит на военной базе в Анкоридже на Аляске. Центральной темой встречи президентов РФ и США станет урегулирование украинского кризиса. Будут затронуты и более широкие задачи обеспечения мира и безопасности, а также актуальные и самые острые международные и региональные вопросы. Ожидается, что лидеры обменяются мнениями относительно дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере. Москва считает, что у него огромный и не задействованный до сих пор потенциал.
01:08 16.08.2025
 
Экс-посол Сербии рассказал о переговорах Путина и Трампа

Экс-посол Сербии в России Терзич: на встрече Путина и Трампа могут быть соглашения

МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Важные соглашения или начальные точки для важных соглашений могут быть обозначены в ходе переговоров президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске, заявил РИА Новости экс-посол Сербии в Москве Славенко Терзич.
"Здесь будут важные соглашения или будут обозначены начальные точки для соглашений... Это значит, что по некоторым вопросам, которые сегодня будут подняты, продолжатся дипломатические консультации, и возможно, некоторые соглашения будут достигнуты на следующей встрече, например, на территории России", - сказал РИА Новости Терзич.
По его словам, данная встреча очень важна прежде всего для российско-американских отношений, но если отношения РФ и США будут лучше, "будет хорошо для всего мира".
При этом он не ожидает "радикальных новостей" по украинскому вопросу, но считает, что у Москвы и Вашингтона немало важных моментов, требующих обсуждения, например, регулирование отношений в Арктике.
"Думаю, в центре внимания - российско-американские политические и экономические отношения, и, вероятно, некий вводный разговор о разграничении сфер влияния в мире", - добавил Терзич.
На вопрос, с какой прошлой встречей лидеров России или Советского Союза и США он мог бы сравнить саммит Путина и Трампа, Терзич ответил, что сравнивать с Тегераном или Ялтой было бы преувеличением, потому что это не тот формат, но без сомнений это очень важная встреча двух очень значимых мировых лидеров.
Российско-американский саммит начался в пятницу в узком составе. Встреча проходит на военной базе в Анкоридже на Аляске.
Центральной темой встречи президентов РФ и США станет урегулирование украинского кризиса. Будут затронуты и более широкие задачи обеспечения мира и безопасности, а также актуальные и самые острые международные и региональные вопросы. Ожидается, что лидеры обменяются мнениями относительно дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере. Москва считает, что у него огромный и не задействованный до сих пор потенциал.
 
Заголовок открываемого материала