Экс-вице-губернатор Аляски рассказал, как Россия и США завершили переговоры - 16.08.2025
Экс-вице-губернатор Аляски рассказал, как Россия и США завершили переговоры
2025-08-16T06:29+0300
2025-08-16T06:29+0300
АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 16 авг - ПРАЙМ. Делегации РФ и США могли обсудить некоторые ключевые темы до саммита на Аляске, что помогло им завершить переговоры быстрее, чем ожидалось, поделился мнением с РИА Новости бывший вице-губернатор Аляски Лорен Лиман. "Это показатель того, что делегации могли обсудить многие темы заранее. Они не удивляли друг друга теми или иными вопросами", - сказал Лиман. Он предположил, что стороны уже обсуждали и могли прийти или не прийти к согласию по ряду проблем. "Как сказал президент (США Дональд - ред.) Трамп, есть ещё несколько важных моментов, которые мы пока не решили. Думаю, это справедливо. Это может быть просто или сложно. В большинстве случаев получается второе, поскольку мы люди и часто все усложняем", - отметил Лиман. Ранее на Аляске прошли переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
06:29 16.08.2025
 
Экс-вице-губернатор Аляски рассказал, как Россия и США завершили переговоры

Экс-вице-губернатор Аляски Лиман: Россия и США могли обсудить ключевые темы до саммита

АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 16 авг - ПРАЙМ. Делегации РФ и США могли обсудить некоторые ключевые темы до саммита на Аляске, что помогло им завершить переговоры быстрее, чем ожидалось, поделился мнением с РИА Новости бывший вице-губернатор Аляски Лорен Лиман.
"Это показатель того, что делегации могли обсудить многие темы заранее. Они не удивляли друг друга теми или иными вопросами", - сказал Лиман.
Он предположил, что стороны уже обсуждали и могли прийти или не прийти к согласию по ряду проблем.
"Как сказал президент (США Дональд - ред.) Трамп, есть ещё несколько важных моментов, которые мы пока не решили. Думаю, это справедливо. Это может быть просто или сложно. В большинстве случаев получается второе, поскольку мы люди и часто все усложняем", - отметил Лиман.
Ранее на Аляске прошли переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
 
