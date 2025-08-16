https://1prime.ru/20250816/eks-vitse-gubernator-860795993.html

Экс-вице-губернатор Аляски рассказал, как Россия и США завершили переговоры

Экс-вице-губернатор Аляски рассказал, как Россия и США завершили переговоры - 16.08.2025, ПРАЙМ

Экс-вице-губернатор Аляски рассказал, как Россия и США завершили переговоры

Делегации РФ и США могли обсудить некоторые ключевые темы до саммита на Аляске, что помогло им завершить переговоры быстрее, чем ожидалось, поделился мнением с... | 16.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-16T06:29+0300

2025-08-16T06:29+0300

2025-08-16T06:29+0300

экономика

россия

мировая экономика

сша

рф

аляска

дональд трамп

владимир путин

сергей лавров

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860795993.jpg?1755314983

АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 16 авг - ПРАЙМ. Делегации РФ и США могли обсудить некоторые ключевые темы до саммита на Аляске, что помогло им завершить переговоры быстрее, чем ожидалось, поделился мнением с РИА Новости бывший вице-губернатор Аляски Лорен Лиман. "Это показатель того, что делегации могли обсудить многие темы заранее. Они не удивляли друг друга теми или иными вопросами", - сказал Лиман. Он предположил, что стороны уже обсуждали и могли прийти или не прийти к согласию по ряду проблем. "Как сказал президент (США Дональд - ред.) Трамп, есть ещё несколько важных моментов, которые мы пока не решили. Думаю, это справедливо. Это может быть просто или сложно. В большинстве случаев получается второе, поскольку мы люди и часто все усложняем", - отметил Лиман. Ранее на Аляске прошли переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

сша

рф

аляска

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, сша, рф, аляска, дональд трамп, владимир путин, сергей лавров, мид рф, мид