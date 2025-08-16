https://1prime.ru/20250816/ekspert-860792582.html

Эксперт прокомментировал переговоры Путина и Трампа

АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - ПРАЙМ. Москва добивалась мира, а США настаивали на прекращении огня, но стороны не достигли своих целей на саммите в Анкоридже, высказал мнение в разговоре с РИА Новости известный американский дипломат и бывший посол США в Саудовской Аравии Час Фриман. "Администрация Трампа хотела прекращения огня. Москва хотела мира. Ни одна сторона не получила желаемого, но обе вели себя вежливо", - отметил эксперт. Переговоры Путина и Трампа прошли на Аляске и продлились более двух с половиной часов, после них лидеры стран вышли на совместную пресс-конференцию. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. Путин после переговоров заявил, что ситуация вокруг Украины стала одним из центральных вопросов обсуждения на Аляске, а также отметил, что у него с Трампом наладился хороший деловой и доверительный контакт и двигаясь по этому пути можно дойти до завершения конфликта на Украине. Трамп в свою очередь сказал, что что по ряду пунктов договоренностей по Украине еще нет согласия с Россией, но у сторон есть "хорошие шансы" договориться.

