Эксперт рассказал, к чему приведет следующий саммит России и США - 16.08.2025
Эксперт рассказал, к чему приведет следующий саммит России и США
2025-08-16T04:49+0300
2025-08-16T04:49+0300
ТОКИО, 16 авг - ПРАЙМ. Следующий саммит лидеров России и США может привести "к соглашению, которое изменит правила игры в международной политике", считает бывший аналитик МИД Японии и экс-сотрудник японского посольства в Москве Масару Сато. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. В ходе пресс-конференции по итогам саммита Трамп допустил, что приедет на следующую встречу с Путиным в Москву. Комментируя возможность следующей встречи лидеров России и США, Сато подчеркнул, что столичные саммиты отличаются большей официальностью. "Объявление о письменном соглашении также имеет важное значение (неспособность достичь соглашения на столичном саммите считается провалом в дипломатической сфере). Следующий российско-американский саммит может привести к соглашению, которое изменит правила игры в международной политике", - отметил он в комментарии к посвященной встрече российского и американского лидеров статье в японской газете "Асахи".
Эксперт рассказал, к чему приведет следующий саммит России и США

Экс-аналитик МИД Японии Сато: следующий саммит России и США изменит правила игры

ТОКИО, 16 авг - ПРАЙМ. Следующий саммит лидеров России и США может привести "к соглашению, которое изменит правила игры в международной политике", считает бывший аналитик МИД Японии и экс-сотрудник японского посольства в Москве Масару Сато.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. В ходе пресс-конференции по итогам саммита Трамп допустил, что приедет на следующую встречу с Путиным в Москву. Комментируя возможность следующей встречи лидеров России и США, Сато подчеркнул, что столичные саммиты отличаются большей официальностью.
"Объявление о письменном соглашении также имеет важное значение (неспособность достичь соглашения на столичном саммите считается провалом в дипломатической сфере). Следующий российско-американский саммит может привести к соглашению, которое изменит правила игры в международной политике", - отметил он в комментарии к посвященной встрече российского и американского лидеров статье в японской газете "Асахи".
 
Заголовок открываемого материала