Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт оценил итоги переговоров Путина и Трампа - 16.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250816/ekspert-860794853.html
Эксперт оценил итоги переговоров Путина и Трампа
Эксперт оценил итоги переговоров Путина и Трампа - 16.08.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил итоги переговоров Путина и Трампа
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа оказались плодотворными для формирования более чёткой дорожной карты по ситуации на... | 16.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-16T05:11+0300
2025-08-16T05:11+0300
экономика
мировая экономика
россия
сша
украина
аляска
владимир путин
дональд трамп
сергей лавров
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860794853.jpg?1755310267
ГАВАНА, 16 авг - ПРАЙМ. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа оказались плодотворными для формирования более чёткой дорожной карты по ситуации на Украине и были отмечены символичными моментами, поделился мнением с РИА Новости профессор Высшего института международных отношений имени Рауля Роа Гарсиа (ISRI) на Кубе Йосмани Фернандес Пачеко. "С точки зрения символизма, поездка президента Путина в президентском автомобиле Трампа - это жест дипломатии и близости, который уже предвосхищал атмосферу уважения на встрече, в дополнение к рукопожатию, словам и жестам, которыми они обменялись при приветствии", - рассказал Фернандес Пачеко. По словам эксперта, важно, что в заявлениях обоих лидеров по итогам переговоров прозвучали термины "достижение мира" и "решение конфликта". В этом смысле, по его словам, диалог оказался плодотворным и конструктивным для определения более чёткой и конкретной "дорожной карты" в отношении ситуации на Украине. "Путин также совершил значимое действие, связывающее его с историей, корнями и опорами русской души, - пообщался с представителем Православной церкви на Аляске. Она служит мостом и связующим звеном между двумя странами, религиозно и традиционно соединяет российский и американский народы. Следует отметить и благодарность президента за сохранение кладбища, где находятся останки советских воинов, на той военной базе", - добавил Фернандес Пачеко. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
сша
украина
аляска
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, россия, сша, украина, аляска, владимир путин, дональд трамп, сергей лавров, мид рф, мид
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, США, УКРАИНА, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп, Сергей Лавров, МИД РФ, МИД
05:11 16.08.2025
 
Эксперт оценил итоги переговоров Путина и Трампа

Эксперт Пачеко: переговоры Путина и Трампа были плодотворными

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ГАВАНА, 16 авг - ПРАЙМ. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа оказались плодотворными для формирования более чёткой дорожной карты по ситуации на Украине и были отмечены символичными моментами, поделился мнением с РИА Новости профессор Высшего института международных отношений имени Рауля Роа Гарсиа (ISRI) на Кубе Йосмани Фернандес Пачеко.
"С точки зрения символизма, поездка президента Путина в президентском автомобиле Трампа - это жест дипломатии и близости, который уже предвосхищал атмосферу уважения на встрече, в дополнение к рукопожатию, словам и жестам, которыми они обменялись при приветствии", - рассказал Фернандес Пачеко.
По словам эксперта, важно, что в заявлениях обоих лидеров по итогам переговоров прозвучали термины "достижение мира" и "решение конфликта". В этом смысле, по его словам, диалог оказался плодотворным и конструктивным для определения более чёткой и конкретной "дорожной карты" в отношении ситуации на Украине.
"Путин также совершил значимое действие, связывающее его с историей, корнями и опорами русской души, - пообщался с представителем Православной церкви на Аляске. Она служит мостом и связующим звеном между двумя странами, религиозно и традиционно соединяет российский и американский народы. Следует отметить и благодарность президента за сохранение кладбища, где находятся останки советских воинов, на той военной базе", - добавил Фернандес Пачеко.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
 
ЭкономикаМировая экономикаРОССИЯСШАУКРАИНААляскаВладимир ПутинДональд ТрампСергей ЛавровМИД РФМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала