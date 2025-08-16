https://1prime.ru/20250816/ekspert-860794853.html
Эксперт оценил итоги переговоров Путина и Трампа
Эксперт оценил итоги переговоров Путина и Трампа - 16.08.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил итоги переговоров Путина и Трампа
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа оказались плодотворными для формирования более чёткой дорожной карты по ситуации на... | 16.08.2025, ПРАЙМ
ГАВАНА, 16 авг - ПРАЙМ. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа оказались плодотворными для формирования более чёткой дорожной карты по ситуации на Украине и были отмечены символичными моментами, поделился мнением с РИА Новости профессор Высшего института международных отношений имени Рауля Роа Гарсиа (ISRI) на Кубе Йосмани Фернандес Пачеко.
"С точки зрения символизма, поездка президента Путина в президентском автомобиле Трампа - это жест дипломатии и близости, который уже предвосхищал атмосферу уважения на встрече, в дополнение к рукопожатию, словам и жестам, которыми они обменялись при приветствии", - рассказал Фернандес Пачеко.
По словам эксперта, важно, что в заявлениях обоих лидеров по итогам переговоров прозвучали термины "достижение мира" и "решение конфликта". В этом смысле, по его словам, диалог оказался плодотворным и конструктивным для определения более чёткой и конкретной "дорожной карты" в отношении ситуации на Украине.
"Путин также совершил значимое действие, связывающее его с историей, корнями и опорами русской души, - пообщался с представителем Православной церкви на Аляске. Она служит мостом и связующим звеном между двумя странами, религиозно и традиционно соединяет российский и американский народы. Следует отметить и благодарность президента за сохранение кладбища, где находятся останки советских воинов, на той военной базе", - добавил Фернандес Пачеко.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
ГАВАНА, 16 авг - ПРАЙМ. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа оказались плодотворными для формирования более чёткой дорожной карты по ситуации на Украине и были отмечены символичными моментами, поделился мнением с РИА Новости профессор Высшего института международных отношений имени Рауля Роа Гарсиа (ISRI) на Кубе Йосмани Фернандес Пачеко.
"С точки зрения символизма, поездка президента Путина в президентском автомобиле Трампа - это жест дипломатии и близости, который уже предвосхищал атмосферу уважения на встрече, в дополнение к рукопожатию, словам и жестам, которыми они обменялись при приветствии", - рассказал Фернандес Пачеко.
По словам эксперта, важно, что в заявлениях обоих лидеров по итогам переговоров прозвучали термины "достижение мира" и "решение конфликта". В этом смысле, по его словам, диалог оказался плодотворным и конструктивным для определения более чёткой и конкретной "дорожной карты" в отношении ситуации на Украине.
"Путин также совершил значимое действие, связывающее его с историей, корнями и опорами русской души, - пообщался с представителем Православной церкви на Аляске. Она служит мостом и связующим звеном между двумя странами, религиозно и традиционно соединяет российский и американский народы. Следует отметить и благодарность президента за сохранение кладбища, где находятся останки советских воинов, на той военной базе", - добавил Фернандес Пачеко.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.