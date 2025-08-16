https://1prime.ru/20250816/ekspert-860796090.html
Эксперт прокомментировал встречу Путина и Трампа
Эксперт прокомментировал встречу Путина и Трампа
ПЕКИН, 16 авг - ПРАЙМ. Личная встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа является значительным дипломатическим достижением, она заложила основу для восстановления российско-американских отношений, поделился мнением с РИА Новости преподаватель базы КНР-ШОС по обучению и обменам в сфере международной юстиции при Шанхайском университете политики и права Цуй Хэн.
"Личная встреча президентов Путина и Трампа сама по себе является значительным дипломатическим достижением, это первая встреча высших руководителей двух стран с начала СВО три с половиной года назад, она заложила основу для восстановления российско-американских отношений", - сказал эксперт.
Улучшение отношений между такими крупными странами, как США и Россия, способствует укреплению международной безопасности, подчеркнул Цуй Хэн.
"Более того, стороны говорили три часа, и нам неизвестны конкретные темы, обсуждавшиеся за закрытыми дверями. Будучи мировыми державами, США и Россия могли обсуждать гораздо больше, чем только украинский кризис", - добавил он.
Эксперт отдельно выделил слова Трампа о том, что он временно отложит планы введения дополнительных санкций против России.
"Через две недели президент Путин посетит саммит Шанхайской организации сотрудничества и военный парад 3 сентября в Тяньцзине и Пекине. Это может означать, что США также с нетерпением ждут результатов, которых добьются Китай и Россия во время визита президента Путина в Китай", - сказал Цуй Хэн.
Ранее на Аляске прошли переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков ранее сообщил, что президент России Владимир Путин примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, которые пройдут в Пекине 3 сентября.
Эксперт прокомментировал встречу Путина и Трампа
Эксперт Цуй Хэн: встреча Путина и Трампа заложила основу для восстановления отношений
