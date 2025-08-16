https://1prime.ru/20250816/ekspert-860796211.html

Эксперт назвал переговоры с Трампом на Аляске символической победой Путина

Эксперт назвал переговоры с Трампом на Аляске символической победой Путина - 16.08.2025, ПРАЙМ

Эксперт назвал переговоры с Трампом на Аляске символической победой Путина

Переговоры с президентом США Дональдом Трампом на Аляске являются символической победой президента РФ Владимира Путина, считает РИА Новости аналитик в области... | 16.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-16T07:02+0300

2025-08-16T07:02+0300

2025-08-16T07:02+0300

экономика

россия

мировая экономика

сша

рф

аляска

владимир путин

дональд трамп

джон болтон

спбгу

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860796211.jpg?1755316971

ДЖАКАРТА, 16 авг — ПРАЙМ. Переговоры с президентом США Дональдом Трампом на Аляске являются символической победой президента РФ Владимира Путина, считает РИА Новости аналитик в области политической, военной и разведывательной деятельности Индонезии, профессор факультета международный отношений СПбГУ Бакри Рахакундини Конни. "(Трамп - ред.) пригласил Путина на американскую землю несмотря на санкции и международный ордер на арест. Джон Болтон назвал это "подарком" Трампа, освободившим Путина от западной изоляции. Эта символическая победа Путина может укрепить положение России в БРИКС, (а также БРИКС - ред.) как платформу для борьбы с доминированием Запада, а также расширить российское влияние в Африке и Азии", - сказала эксперт. Она добавила, что для АСЕАН это усилит конкуренцию великих держав, стимулируя модернизацию обороны и более тесное сотрудничество в сфере безопасности. Ранее на Аляске прошли переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

сша

рф

аляска

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, сша, рф, аляска, владимир путин, дональд трамп, джон болтон, спбгу, асеан, мид рф