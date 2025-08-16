https://1prime.ru/20250816/ekspert-860796211.html
Эксперт назвал переговоры с Трампом на Аляске символической победой Путина
Эксперт назвал переговоры с Трампом на Аляске символической победой Путина - 16.08.2025, ПРАЙМ
Эксперт назвал переговоры с Трампом на Аляске символической победой Путина
Переговоры с президентом США Дональдом Трампом на Аляске являются символической победой президента РФ Владимира Путина, считает РИА Новости аналитик в области... | 16.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-16T07:02+0300
2025-08-16T07:02+0300
2025-08-16T07:02+0300
экономика
россия
мировая экономика
сша
рф
аляска
владимир путин
дональд трамп
джон болтон
спбгу
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860796211.jpg?1755316971
ДЖАКАРТА, 16 авг — ПРАЙМ. Переговоры с президентом США Дональдом Трампом на Аляске являются символической победой президента РФ Владимира Путина, считает РИА Новости аналитик в области политической, военной и разведывательной деятельности Индонезии, профессор факультета международный отношений СПбГУ Бакри Рахакундини Конни.
"(Трамп - ред.) пригласил Путина на американскую землю несмотря на санкции и международный ордер на арест. Джон Болтон назвал это "подарком" Трампа, освободившим Путина от западной изоляции. Эта символическая победа Путина может укрепить положение России в БРИКС, (а также БРИКС - ред.) как платформу для борьбы с доминированием Запада, а также расширить российское влияние в Африке и Азии", - сказала эксперт.
Она добавила, что для АСЕАН это усилит конкуренцию великих держав, стимулируя модернизацию обороны и более тесное сотрудничество в сфере безопасности.
Ранее на Аляске прошли переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
сша
рф
аляска
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, сша, рф, аляска, владимир путин, дональд трамп, джон болтон, спбгу, асеан, мид рф
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, США, РФ, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп, Джон Болтон, СПбГУ, АСЕАН, МИД РФ
Эксперт назвал переговоры с Трампом на Аляске символической победой Путина
Аналитик Конни: переговоры с Трампом на Аляске являются символической победой Путина
ДЖАКАРТА, 16 авг — ПРАЙМ. Переговоры с президентом США Дональдом Трампом на Аляске являются символической победой президента РФ Владимира Путина, считает РИА Новости аналитик в области политической, военной и разведывательной деятельности Индонезии, профессор факультета международный отношений СПбГУ Бакри Рахакундини Конни.
"(Трамп - ред.) пригласил Путина на американскую землю несмотря на санкции и международный ордер на арест. Джон Болтон назвал это "подарком" Трампа, освободившим Путина от западной изоляции. Эта символическая победа Путина может укрепить положение России в БРИКС, (а также БРИКС - ред.) как платформу для борьбы с доминированием Запада, а также расширить российское влияние в Африке и Азии", - сказала эксперт.
Она добавила, что для АСЕАН это усилит конкуренцию великих держав, стимулируя модернизацию обороны и более тесное сотрудничество в сфере безопасности.
Ранее на Аляске прошли переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.