Эксперт назвал переговоры с Трампом на Аляске символической победой Путина - 16.08.2025
Эксперт назвал переговоры с Трампом на Аляске символической победой Путина
ДЖАКАРТА, 16 авг — ПРАЙМ. Переговоры с президентом США Дональдом Трампом на Аляске являются символической победой президента РФ Владимира Путина, считает РИА Новости аналитик в области политической, военной и разведывательной деятельности Индонезии, профессор факультета международный отношений СПбГУ Бакри Рахакундини Конни. "(Трамп - ред.) пригласил Путина на американскую землю несмотря на санкции и международный ордер на арест. Джон Болтон назвал это "подарком" Трампа, освободившим Путина от западной изоляции. Эта символическая победа Путина может укрепить положение России в БРИКС, (а также БРИКС - ред.) как платформу для борьбы с доминированием Запада, а также расширить российское влияние в Африке и Азии", - сказала эксперт. Она добавила, что для АСЕАН это усилит конкуренцию великих держав, стимулируя модернизацию обороны и более тесное сотрудничество в сфере безопасности. Ранее на Аляске прошли переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
россия, мировая экономика, сша, рф, аляска, владимир путин, дональд трамп, джон болтон, спбгу, асеан, мид рф
07:02 16.08.2025
 
Эксперт назвал переговоры с Трампом на Аляске символической победой Путина

ДЖАКАРТА, 16 авг — ПРАЙМ. Переговоры с президентом США Дональдом Трампом на Аляске являются символической победой президента РФ Владимира Путина, считает РИА Новости аналитик в области политической, военной и разведывательной деятельности Индонезии, профессор факультета международный отношений СПбГУ Бакри Рахакундини Конни.
"(Трамп - ред.) пригласил Путина на американскую землю несмотря на санкции и международный ордер на арест. Джон Болтон назвал это "подарком" Трампа, освободившим Путина от западной изоляции. Эта символическая победа Путина может укрепить положение России в БРИКС, (а также БРИКС - ред.) как платформу для борьбы с доминированием Запада, а также расширить российское влияние в Африке и Азии", - сказала эксперт.
Она добавила, что для АСЕАН это усилит конкуренцию великих держав, стимулируя модернизацию обороны и более тесное сотрудничество в сфере безопасности.
Ранее на Аляске прошли переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
 
