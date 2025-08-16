Эксперт оценил значение встречи Путина и Трампа

https://1prime.ru/20250816/ekspert-860796720.html
БОГОТА, 16 авг - ПРАЙМ. Встреча президента России Владимира Путина с лидером США Дональдом Трампом имеет важное символическое значение и может привести к разморозке политических и экономических отношений, рассказал РИА Новости эксперт по международному праву Университета Росарио в Колумбии Энрике Альберто Прието Риос.
"С геополитической точки зрения и в контексте конфликта между Россией и Украиной, который длится уже три года, эта встреча очень важна по нескольким причинам. Во-первых, это символ того, что Россия готова к диалогу. Хотя у нас нет конкретных результатов, важным является сигнал, который она посылает", - указал Прието Риос.
РФ не раз заявляла, что готова к переговорам по урегулированию украинского конфликта. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Встречу двух лидеров колумбийский эксперт назвал "символическим жестом", который может в конечном итоге привести к согласованию мира с Украиной и "откроет большие двусторонние возможности с США, особенно в сфере международной торговли".
Правовед выделил ключевым вопросом для российской стороны снятие экономических санкций США. Вашингтону, по его словам, с точки зрения глобальной конкуренции и в ответ на давление Китая важно рассмотреть возможность будущего торгового соглашения или соглашения о движении товаров с Россией.
"Поэтому я считаю, что это может быть первым шагом к размораживанию не только политических и дипломатических, но прежде всего экономических отношений между двумя странами", - добавил Прието Риос.
Встреча, по словам эксперта, также посылает сигнал Европе о готовности США и России возобновить каналы дипломатического диалога.
"Послание США Европе ясно: это нельзя решить только санкциями или вооружением... Президент Дональд Трамп говорит, что этот конфликт должен быть завершён дипломатическим и согласованным образом, как это следовало сделать очень давно", - заключил Энрике Прието.
россия, мировая экономика, сша, рф, украина, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, мид рф, мид
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, США, РФ, УКРАИНА, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков, МИД РФ, МИД
