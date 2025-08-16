https://1prime.ru/20250816/ekspert-860796720.html

Эксперт оценил значение встречи Путина и Трампа

Эксперт оценил значение встречи Путина и Трампа - 16.08.2025, ПРАЙМ

Эксперт оценил значение встречи Путина и Трампа

Встреча президента России Владимира Путина с лидером США Дональдом Трампом имеет важное символическое значение и может привести к разморозке политических и... | 16.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-16T07:48+0300

2025-08-16T07:48+0300

2025-08-16T07:48+0300

экономика

россия

мировая экономика

сша

рф

украина

дональд трамп

владимир путин

дмитрий песков

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860796720.jpg?1755319687

БОГОТА, 16 авг - ПРАЙМ. Встреча президента России Владимира Путина с лидером США Дональдом Трампом имеет важное символическое значение и может привести к разморозке политических и экономических отношений, рассказал РИА Новости эксперт по международному праву Университета Росарио в Колумбии Энрике Альберто Прието Риос. "С геополитической точки зрения и в контексте конфликта между Россией и Украиной, который длится уже три года, эта встреча очень важна по нескольким причинам. Во-первых, это символ того, что Россия готова к диалогу. Хотя у нас нет конкретных результатов, важным является сигнал, который она посылает", - указал Прието Риос. РФ не раз заявляла, что готова к переговорам по урегулированию украинского конфликта. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. Встречу двух лидеров колумбийский эксперт назвал "символическим жестом", который может в конечном итоге привести к согласованию мира с Украиной и "откроет большие двусторонние возможности с США, особенно в сфере международной торговли". Правовед выделил ключевым вопросом для российской стороны снятие экономических санкций США. Вашингтону, по его словам, с точки зрения глобальной конкуренции и в ответ на давление Китая важно рассмотреть возможность будущего торгового соглашения или соглашения о движении товаров с Россией. "Поэтому я считаю, что это может быть первым шагом к размораживанию не только политических и дипломатических, но прежде всего экономических отношений между двумя странами", - добавил Прието Риос. Встреча, по словам эксперта, также посылает сигнал Европе о готовности США и России возобновить каналы дипломатического диалога. "Послание США Европе ясно: это нельзя решить только санкциями или вооружением... Президент Дональд Трамп говорит, что этот конфликт должен быть завершён дипломатическим и согласованным образом, как это следовало сделать очень давно", - заключил Энрике Прието.

сша

рф

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, сша, рф, украина, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, мид рф, мид