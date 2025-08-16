https://1prime.ru/20250816/eksport-860801950.html

Эксперт заявил о позитивном влиянии саммита на Аляске на экспорт из России

МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Можно ожидать активизации внешней торговли между США и Россией по результатам встречи президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа, прежде всего это может простимулировать экспорт удобрений и металлов из РФ, прокомментировал РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. "По результатам встречи двух лидеров можно ожидать активизации внешней торговли между США и Россией. Прежде всего, это, как я думаю, может коснуться поставок минеральных удобрений из нашей страны - США и так их закупали, но сейчас они могут увеличить объемы", - отмечает он. "Как ни странно, могут увеличиться поставки, (могут - ред.) возобновиться поставки цветных металлов из нашей страны: меди, никеля и алюминия, на которые были введены санкции. Объективно говоря, американская металлургия данные металлы в полном объеме не производит", - добавляет эксперт. Возможно, по словам эксперта, США возобновят поставки медикаментов в нашу страну. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа . Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

