"Ушла из истории". Во Франции узнали, что ждет Европу после саммита

МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян заявил, что после российско-американского саммита на Аляске Европа оказалась в стороне от исторических процессов."Этой ночью Европа ушла из истории, дорого заплатив за свою слепоту и предвзятость в украинском конфликте", — написал политик в соцсети Х.По его мнению, Франции по итогам саммита президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, которые стремятся совместно добиваться мира и расширять сотрудничество во многих сферах, необходимо срочно вернуть себе независимую внешнюю политику и освободиться от губительного влияния Европейского союза.Переговоры президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа прошли в субботу на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска. Встреча в формате "три на три" длилась два часа 45 минут.По итогам беседы Путин отметил достижение взаимопонимания, которое может стать основой для установления мира на Украине. Оба президента выразили готовность работать над прекращением конфликта.

