СМИ: Трамп заявил о готовности предоставить Украине гарантии безопасности

ВАШИНГТОН, 16 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам о готовности предоставить гарантии безопасности для Украины, утверждает газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. "По словам лиц, осведомленных о содержании разговора, президент Трамп заявил лидерам европейских стран в телефонном разговоре с борта самолета президента США, что он более чем когда-либо готов к тому, чтобы США предоставили прямые гарантии безопасности Украине", - пишет издание. Трамп по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске в пятницу заявил, что возможность достичь соглашения по урегулированию на Украине теперь зависит от Владимира Зеленского и европейских стран.

