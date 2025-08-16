https://1prime.ru/20250816/garantii-860806535.html
СМИ: Трамп заявил о готовности предоставить Украине гарантии безопасности
СМИ: Трамп заявил о готовности предоставить Украине гарантии безопасности - 16.08.2025, ПРАЙМ
СМИ: Трамп заявил о готовности предоставить Украине гарантии безопасности
Президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам о готовности предоставить гарантии безопасности для Украины, утверждает газета Wall Street Journal со... | 16.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-16T17:42+0300
2025-08-16T17:42+0300
2025-08-16T17:42+0300
политика
сша
украина
аляска
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860783817_0:0:3183:1790_1920x0_80_0_0_22702ae6f69d020993ee04fc6fbcdcc4.jpg
ВАШИНГТОН, 16 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам о готовности предоставить гарантии безопасности для Украины, утверждает газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. "По словам лиц, осведомленных о содержании разговора, президент Трамп заявил лидерам европейских стран в телефонном разговоре с борта самолета президента США, что он более чем когда-либо готов к тому, чтобы США предоставили прямые гарантии безопасности Украине", - пишет издание. Трамп по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске в пятницу заявил, что возможность достичь соглашения по урегулированию на Украине теперь зависит от Владимира Зеленского и европейских стран.
https://1prime.ru/20250816/sammit-860802364.html
сша
украина
аляска
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860783817_49:0:2780:2048_1920x0_80_0_0_7224dd70a8e45fa52bcdf1a7580cfc6a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, украина, аляска, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский
Политика, США, УКРАИНА, Аляска, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский
СМИ: Трамп заявил о готовности предоставить Украине гарантии безопасности
WSJ: Трамп заявил лидерам ЕС о готовности предоставить Украине гарантии безопасности
ВАШИНГТОН, 16 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам о готовности предоставить гарантии безопасности для Украины, утверждает газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
"По словам лиц, осведомленных о содержании разговора, президент Трамп заявил лидерам европейских стран в телефонном разговоре с борта самолета президента США, что он более чем когда-либо готов к тому, чтобы США предоставили прямые гарантии безопасности Украине", - пишет издание.
Трамп по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске в пятницу заявил, что возможность достичь соглашения по урегулированию на Украине теперь зависит от Владимира Зеленского и европейских стран.
Лидеры Европы готовы работать над подготовкой саммита Россия-США-Украина