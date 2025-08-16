Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Политика
СМИ: Трамп заявил о готовности предоставить Украине гарантии безопасности
политика
сша
украина
аляска
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
ВАШИНГТОН, 16 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам о готовности предоставить гарантии безопасности для Украины, утверждает газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. "По словам лиц, осведомленных о содержании разговора, президент Трамп заявил лидерам европейских стран в телефонном разговоре с борта самолета президента США, что он более чем когда-либо готов к тому, чтобы США предоставили прямые гарантии безопасности Украине", - пишет издание. Трамп по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске в пятницу заявил, что возможность достичь соглашения по урегулированию на Украине теперь зависит от Владимира Зеленского и европейских стран.
сша, украина, аляска, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский
Политика, США, УКРАИНА, Аляска, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский
17:42 16.08.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВстреча президентов России и США на Аляске
ВАШИНГТОН, 16 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам о готовности предоставить гарантии безопасности для Украины, утверждает газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
"По словам лиц, осведомленных о содержании разговора, президент Трамп заявил лидерам европейских стран в телефонном разговоре с борта самолета президента США, что он более чем когда-либо готов к тому, чтобы США предоставили прямые гарантии безопасности Украине", - пишет издание.
Трамп по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске в пятницу заявил, что возможность достичь соглашения по урегулированию на Украине теперь зависит от Владимира Зеленского и европейских стран.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2025
Лидеры Европы готовы работать над подготовкой саммита Россия-США-Украина
