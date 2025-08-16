https://1prime.ru/20250816/gendelman-860809716.html
Израиль назвал условие для рассмотрения соглашения по Газе
Израиль назвал условие для рассмотрения соглашения по Газе - 16.08.2025, ПРАЙМ
Израиль назвал условие для рассмотрения соглашения по Газе
Израиль готов рассмотреть соглашение по сектору Газа только при условии освобождения всех заложников одновременно, сообщил советник канцелярии израильского... | 16.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-16T22:44+0300
2025-08-16T22:44+0300
2025-08-16T22:44+0300
политика
газа
израиль
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/10/860809578_0:103:3277:1946_1920x0_80_0_0_c822f12ee01d8a4f11a6dab33168c909.jpg
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Израиль готов рассмотреть соглашение по сектору Газа только при условии освобождения всех заложников одновременно, сообщил советник канцелярии израильского премьера Дмитрий Гендельман. "Израиль готов рассмотреть соглашение только при условии освобождения всех заложников одновременно и в рамках наших принципов завершения войны", - написал он в своем Telegram-канале. Гендельман напомнил, что эти принципы включают в себя полное разоружение палестинского движения ХАМАС, демилитаризацию сектора Газа и создание альтернативного гражданского управления. Ранее США и Израиль отозвали свои делегации из Дохи, где проходил раунд переговоров о прекращении огня в секторе Газа, после получения ответа ХАМАС по предложенному соглашению о перемирии и освобождении заложников. По словам спецпосланника США Стива Уиткоффа, ответ движения "не свидетельствует" о стремлении к достижению сделки о прекращении огня в полуэксклаве. ХАМАС заявило, что удивлено негативными заявлениями американского эмиссара о позиции движения, подчеркнув свое стремление преодолеть все препятствия. Египет и Катар в совместном заявлении сообщили, что некоторый прогресс был достигнут в ходе последнего раунда переговоров о прекращении огня в секторе Газа между ХАМАС и Израилем.
https://1prime.ru/20250810/netaniagu-860539351.html
газа
израиль
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/10/860809578_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_5f9a14e74b53763ddb92428d92789838.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газа, израиль, сша
Политика, Газа, ИЗРАИЛЬ, США
Израиль назвал условие для рассмотрения соглашения по Газе
В Израиле озвучили обязательные условия для рассмотрения соглашения по Газе
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Израиль готов рассмотреть соглашение по сектору Газа только при условии освобождения всех заложников одновременно, сообщил советник канцелярии израильского премьера Дмитрий Гендельман.
"Израиль готов рассмотреть соглашение только при условии освобождения всех заложников одновременно и в рамках наших принципов завершения войны", - написал он в своем Telegram-канале.
Гендельман напомнил, что эти принципы включают в себя полное разоружение палестинского движения ХАМАС, демилитаризацию сектора Газа и создание альтернативного гражданского управления.
Ранее США и Израиль отозвали свои делегации из Дохи, где проходил раунд переговоров о прекращении огня в секторе Газа, после получения ответа ХАМАС по предложенному соглашению о перемирии и освобождении заложников. По словам спецпосланника США Стива Уиткоффа, ответ движения "не свидетельствует" о стремлении к достижению сделки о прекращении огня в полуэксклаве. ХАМАС заявило, что удивлено негативными заявлениями американского эмиссара о позиции движения, подчеркнув свое стремление преодолеть все препятствия.
Египет и Катар в совместном заявлении сообщили, что некоторый прогресс был достигнут в ходе последнего раунда переговоров о прекращении огня в секторе Газа между ХАМАС и Израилем.
Нетаньяху не общался с Трампом после принятия плана по оккупации Газы