Израиль назвал условие для рассмотрения соглашения по Газе

МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Израиль готов рассмотреть соглашение по сектору Газа только при условии освобождения всех заложников одновременно, сообщил советник канцелярии израильского премьера Дмитрий Гендельман. "Израиль готов рассмотреть соглашение только при условии освобождения всех заложников одновременно и в рамках наших принципов завершения войны", - написал он в своем Telegram-канале. Гендельман напомнил, что эти принципы включают в себя полное разоружение палестинского движения ХАМАС, демилитаризацию сектора Газа и создание альтернативного гражданского управления. Ранее США и Израиль отозвали свои делегации из Дохи, где проходил раунд переговоров о прекращении огня в секторе Газа, после получения ответа ХАМАС по предложенному соглашению о перемирии и освобождении заложников. По словам спецпосланника США Стива Уиткоффа, ответ движения "не свидетельствует" о стремлении к достижению сделки о прекращении огня в полуэксклаве. ХАМАС заявило, что удивлено негативными заявлениями американского эмиссара о позиции движения, подчеркнув свое стремление преодолеть все препятствия. Египет и Катар в совместном заявлении сообщили, что некоторый прогресс был достигнут в ходе последнего раунда переговоров о прекращении огня в секторе Газа между ХАМАС и Израилем.

