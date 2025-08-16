Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Израиль назвал условие для рассмотрения соглашения по Газе - 16.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250816/gendelman-860809716.html
Израиль назвал условие для рассмотрения соглашения по Газе
Израиль назвал условие для рассмотрения соглашения по Газе - 16.08.2025, ПРАЙМ
Израиль назвал условие для рассмотрения соглашения по Газе
Израиль готов рассмотреть соглашение по сектору Газа только при условии освобождения всех заложников одновременно, сообщил советник канцелярии израильского... | 16.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-16T22:44+0300
2025-08-16T22:44+0300
политика
газа
израиль
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/10/860809578_0:103:3277:1946_1920x0_80_0_0_c822f12ee01d8a4f11a6dab33168c909.jpg
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Израиль готов рассмотреть соглашение по сектору Газа только при условии освобождения всех заложников одновременно, сообщил советник канцелярии израильского премьера Дмитрий Гендельман. "Израиль готов рассмотреть соглашение только при условии освобождения всех заложников одновременно и в рамках наших принципов завершения войны", - написал он в своем Telegram-канале. Гендельман напомнил, что эти принципы включают в себя полное разоружение палестинского движения ХАМАС, демилитаризацию сектора Газа и создание альтернативного гражданского управления. Ранее США и Израиль отозвали свои делегации из Дохи, где проходил раунд переговоров о прекращении огня в секторе Газа, после получения ответа ХАМАС по предложенному соглашению о перемирии и освобождении заложников. По словам спецпосланника США Стива Уиткоффа, ответ движения "не свидетельствует" о стремлении к достижению сделки о прекращении огня в полуэксклаве. ХАМАС заявило, что удивлено негативными заявлениями американского эмиссара о позиции движения, подчеркнув свое стремление преодолеть все препятствия. Египет и Катар в совместном заявлении сообщили, что некоторый прогресс был достигнут в ходе последнего раунда переговоров о прекращении огня в секторе Газа между ХАМАС и Израилем.
https://1prime.ru/20250810/netaniagu-860539351.html
газа
израиль
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/10/860809578_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_5f9a14e74b53763ddb92428d92789838.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газа, израиль, сша
Политика, Газа, ИЗРАИЛЬ, США
22:44 16.08.2025
 
Израиль назвал условие для рассмотрения соглашения по Газе

В Израиле озвучили обязательные условия для рассмотрения соглашения по Газе

© РИА Новости . Андрей Стенин | Перейти в медиабанкЖители Газы празднуют вступление в силу соглашения о прекращении огня между Израилем и движением ХАМАС
Жители Газы празднуют вступление в силу соглашения о прекращении огня между Израилем и движением ХАМАС - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2025
© РИА Новости . Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Израиль готов рассмотреть соглашение по сектору Газа только при условии освобождения всех заложников одновременно, сообщил советник канцелярии израильского премьера Дмитрий Гендельман.
"Израиль готов рассмотреть соглашение только при условии освобождения всех заложников одновременно и в рамках наших принципов завершения войны", - написал он в своем Telegram-канале.
Гендельман напомнил, что эти принципы включают в себя полное разоружение палестинского движения ХАМАС, демилитаризацию сектора Газа и создание альтернативного гражданского управления.
Ранее США и Израиль отозвали свои делегации из Дохи, где проходил раунд переговоров о прекращении огня в секторе Газа, после получения ответа ХАМАС по предложенному соглашению о перемирии и освобождении заложников. По словам спецпосланника США Стива Уиткоффа, ответ движения "не свидетельствует" о стремлении к достижению сделки о прекращении огня в полуэксклаве. ХАМАС заявило, что удивлено негативными заявлениями американского эмиссара о позиции движения, подчеркнув свое стремление преодолеть все препятствия.
Египет и Катар в совместном заявлении сообщили, что некоторый прогресс был достигнут в ходе последнего раунда переговоров о прекращении огня в секторе Газа между ХАМАС и Израилем.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - ПРАЙМ, 1920, 10.08.2025
Нетаньяху не общался с Трампом после принятия плана по оккупации Газы
10 августа, 18:17
 
ПолитикаГазаИЗРАИЛЬСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала