Губернатор Аляски назвал историческим день саммита России и США

2025-08-16T01:08+0300

экономика

россия

общество

рф

аляска

сша

дональд трамп

владимир путин

юрий ушаков

мид рф

МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Губернатор Аляски Майк Данливи назвал историческим день саммита РФ и США на Аляске, по его словам, Соединенные Штаты настроены оптимистично и ждут, что встреча будет началом "чего-то хорошего". Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в пятницу начали переговоры на Аляске в узком составе. Встреча проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры продолжаются уже два часа. "Исторический день здесь, на Аляске... Мы оптимистично настроены, что это начало чего-то хорошего, надеемся, что справедливого мира", - заявил Данливи в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети Х. По словам губернатора, он встретился с Трампом на борту президентского самолета Air Force One, они обсудили ряд вопросов. Данливи добавил, что Трамп ожидает, что переговоры закончатся "чем-то позитивным". "Мы не знаем, что это будет, время покажет", - подчеркнул Данливи. Также он опроверг слухи о том, что полезные ископаемые Аляски якобы будут проданы РФ, или газ штата будет транспортироваться Россией. По словам губернатора, этот вопрос обсуждался в ходе его беседы с Трампом. В составе делегации РФ помощник президента Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

2025

