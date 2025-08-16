https://1prime.ru/20250816/gubernator-860788057.html
Губернатор Аляски назвал историческим день саммита России и США
Губернатор Аляски назвал историческим день саммита России и США - 16.08.2025, ПРАЙМ
Губернатор Аляски назвал историческим день саммита России и США
Губернатор Аляски Майк Данливи назвал историческим день саммита РФ и США на Аляске, по его словам, Соединенные Штаты настроены оптимистично и ждут, что встреча... | 16.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-16T01:08+0300
2025-08-16T01:08+0300
2025-08-16T01:08+0300
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Губернатор Аляски Майк Данливи назвал историческим день саммита РФ и США на Аляске, по его словам, Соединенные Штаты настроены оптимистично и ждут, что встреча будет началом "чего-то хорошего".
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в пятницу начали переговоры на Аляске в узком составе. Встреча проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры продолжаются уже два часа.
"Исторический день здесь, на Аляске... Мы оптимистично настроены, что это начало чего-то хорошего, надеемся, что справедливого мира", - заявил Данливи в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети Х.
По словам губернатора, он встретился с Трампом на борту президентского самолета Air Force One, они обсудили ряд вопросов. Данливи добавил, что Трамп ожидает, что переговоры закончатся "чем-то позитивным".
"Мы не знаем, что это будет, время покажет", - подчеркнул Данливи.
Также он опроверг слухи о том, что полезные ископаемые Аляски якобы будут проданы РФ, или газ штата будет транспортироваться Россией. По словам губернатора, этот вопрос обсуждался в ходе его беседы с Трампом.
В составе делегации РФ помощник президента Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
