Самолет Ил-96 покинул Анкоридж, где проходил саммит Путина и Трампа
2025-08-16T07:30+0300
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Самолет специального летного отряда "Россия" Ил-96 покинул город Анкоридж, где в пятницу проходил саммит президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, следует из данных портала Flightradar24.
По данным портала, самолёт вылетел из Международного аэропорта "Анкоридж" имени Теда Стивенса примерно в 6.50 мск в сторону российского аэропорта "Внуково".
Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались 2 часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
