https://1prime.ru/20250816/il-96-860796633.html

Самолет Ил-96 покинул Анкоридж, где проходил саммит Путина и Трампа

Самолет Ил-96 покинул Анкоридж, где проходил саммит Путина и Трампа - 16.08.2025, ПРАЙМ

Самолет Ил-96 покинул Анкоридж, где проходил саммит Путина и Трампа

Самолет специального летного отряда "Россия" Ил-96 покинул город Анкоридж, где в пятницу проходил саммит президента России Владимира Путина и американского... | 16.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-16T07:30+0300

2025-08-16T07:30+0300

2025-08-16T07:30+0300

россия

экономика

сша

аляска

рф

владимир путин

дональд трамп

сергей лавров

аэропорт внуково

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860796633.jpg?1755318604

МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Самолет специального летного отряда "Россия" Ил-96 покинул город Анкоридж, где в пятницу проходил саммит президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, следует из данных портала Flightradar24. По данным портала, самолёт вылетел из Международного аэропорта "Анкоридж" имени Теда Стивенса примерно в 6.50 мск в сторону российского аэропорта "Внуково". Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались 2 часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

сша

аляска

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, аляска, рф, владимир путин, дональд трамп, сергей лавров, аэропорт внуково, мид рф, мид