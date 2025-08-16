Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Италии заявили о "проблесках надежды" на мир на Украине - 16.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250816/italiya-860803327.html
В Италии заявили о "проблесках надежды" на мир на Украине
В Италии заявили о "проблесках надежды" на мир на Украине - 16.08.2025, ПРАЙМ
В Италии заявили о "проблесках надежды" на мир на Украине
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске заявила, что достичь соглашения по... | 16.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-16T14:11+0300
2025-08-16T14:11+0300
политика
италия
россия
украина
сша
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/76349/72/763497232_0:184:3872:2362_1920x0_80_0_0_2a4bef24d80c6e5d67554d36c81bf343.jpg
РИМ, 16 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске заявила, что достичь соглашения по Украине всё ещё сложно, но наконец-то возможно. "Я считаю положительным тот факт, что на Украине появляются проблески надежды на мир. Соглашение (достичь - ред.) всё еще сложно, но наконец-то возможно... Только Украина сможет вести переговоры об условиях и своих территориях", - приводит слова Мелони правительственный Дворец Киджи. Премьер заявила, что предметом обсуждения на встрече Путина и Трампа стал в том числе вопрос гарантий безопасности для Украины. Американский лидер, по словам Мелони, озвучил итальянскую концепцию о гарантиях для Киева по аналогии со статьей НАТО о коллективной обороне. "Отправной точкой предложения является определение положения о коллективной безопасности, которое позволило бы Украине воспользоваться поддержкой всех ее партнеров, включая США", - сообщила Мелони.
https://1prime.ru/20250807/mid-860439987.html
италия
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76349/72/763497232_323:0:3779:2592_1920x0_80_0_0_50785db0230dce8e520dd5e9281badb0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
италия, россия, украина, сша, владимир путин, дональд трамп
Политика, ИТАЛИЯ, РОССИЯ, УКРАИНА, США, Владимир Путин, Дональд Трамп
14:11 16.08.2025
 
В Италии заявили о "проблесках надежды" на мир на Украине

Премьер Мелони: встреча Путина и Трампа доказала, что мир на Украине еще возможен

© fotolia.com / Fred%Флаг Италии
%Флаг Италии - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2025
© fotolia.com / Fred
Читать Прайм в
Дзен Telegram
РИМ, 16 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске заявила, что достичь соглашения по Украине всё ещё сложно, но наконец-то возможно.
"Я считаю положительным тот факт, что на Украине появляются проблески надежды на мир. Соглашение (достичь - ред.) всё еще сложно, но наконец-то возможно... Только Украина сможет вести переговоры об условиях и своих территориях", - приводит слова Мелони правительственный Дворец Киджи.
Премьер заявила, что предметом обсуждения на встрече Путина и Трампа стал в том числе вопрос гарантий безопасности для Украины. Американский лидер, по словам Мелони, озвучил итальянскую концепцию о гарантиях для Киева по аналогии со статьей НАТО о коллективной обороне.
"Отправной точкой предложения является определение положения о коллективной безопасности, которое позволило бы Украине воспользоваться поддержкой всех ее партнеров, включая США", - сообщила Мелони.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2025
Временного поверенного Италии вызвали в МИД из-за антироссийской кампании
7 августа, 16:59
 
ПолитикаИТАЛИЯРОССИЯУКРАИНАСШАВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала