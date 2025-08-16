В Италии заявили о "проблесках надежды" на мир на Украине

https://1prime.ru/20250816/italiya-860803327.html
2025-08-16T14:11+0300
РИМ, 16 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске заявила, что достичь соглашения по Украине всё ещё сложно, но наконец-то возможно. "Я считаю положительным тот факт, что на Украине появляются проблески надежды на мир. Соглашение (достичь - ред.) всё еще сложно, но наконец-то возможно... Только Украина сможет вести переговоры об условиях и своих территориях", - приводит слова Мелони правительственный Дворец Киджи. Премьер заявила, что предметом обсуждения на встрече Путина и Трампа стал в том числе вопрос гарантий безопасности для Украины. Американский лидер, по словам Мелони, озвучил итальянскую концепцию о гарантиях для Киева по аналогии со статьей НАТО о коллективной обороне. "Отправной точкой предложения является определение положения о коллективной безопасности, которое позволило бы Украине воспользоваться поддержкой всех ее партнеров, включая США", - сообщила Мелони.
