В Китае оценили итоги саммита Путина и Трампа

16.08.2025

В Китае оценили итоги саммита Путина и Трампа

Многолетний лед в Европе не смог растаять за один день на Аляске, историческая встреча лидеров России и США не привела к заключению существенного соглашения, но

ПЕКИН, 16 авг - ПРАЙМ. Многолетний лед в Европе не смог растаять за один день на Аляске, историческая встреча лидеров России и США не привела к заключению существенного соглашения, но переговоры остаются единственным путем к миру на Украине, пишут СМИ КНР по итогам саммита Владимира Путина и Дональда Трампа. Ранее на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. Центральное телевидение Китая назвало встречу лидеров РФ и США "исторической", отметив, что переговоры сторон продолжались более двух с половиной часов. Как заявил телеканал, саммит стал "выходом из дипломатического тупика". "Как для США, так и для России эта встреча стала существенной возможностью выйти из дипломатического тупика", - говорится в материале, посвященном встрече лидеров России и США. Отмечается, что Москва может использовать эту встречу, чтобы "прорвать более чем трехлетнюю дипломатическую изоляцию России со стороны Запада". "Для Путина возможность личной встречи с Трампом - это крупная дипломатическая победа", - подчеркнул телеканал. В то же время телеканал отметил, что один саммит не может решить все вопросы и достичь полного соглашения по урегулированию украинского кризиса, и "сложность украинского вопроса не уменьшилась". Китайская газета China Daily в редакционной статье, посвященной саммиту Путина и Трампа, подчеркнула, что украинский кризис является результатом десятилетий геополитической напряженности и многослойных обид, вызванных пятью раундами расширения НАТО на восток, укоренившимся антагонизмом между США и Россией и непрекращающимся геополитическим соперничеством, которые переплелись, приведя к полномасштабному подрыву безопасности в Европе. "Это иллюзия - ожидать, что многолетний лед в Европе растает на Аляске за один день", - пишут авторы. Газета отмечает, что встреча Трампа и Путина "не привела к существенным соглашениям", подчеркивая, что даже лидеры таких крупных держав, как Россия и США, "не могут в одиночку потушить пламя конфликта" на Украине. "Диалог по-прежнему предпочтительнее эскалации, европейская история последних столетий показывает, что, какой бы сложной и неразрешимой ни была ситуация, дверь к миру и примирению никогда не должна быть закрыта", - пишут авторы, отмечая, что пока не будет достигнут мир, "все стороны должны работать над снижением напряженности и налаживанием контактов между двумя сторонами с целью прекращения военных действий". Авторы подчеркивают, что необходима ответственная дипломатия, не символические жесты, а постоянные, решительные действия для достижения политического урегулирования кризиса. "Оружие должно замолчать через переговоры, а не через истощение сил. Цена промедления измеряется потерянными жизнями, разрушенными домами и подорванным будущим. Рассвет мира должен наступить раньше, а не позже", - говорится в статье. Агентство Синьхуа подчеркнуло, что саммит "завершился без достижения соглашения по украинскому кризису". "Простояв бок о бок чуть более 10 минут на сцене, оба лидера отметили, что в ходе их личных переговоров был достигнут прогресс, однако никаких конкретных соглашений достигнуто не было", - отмечает агентство.

