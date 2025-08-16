https://1prime.ru/20250816/kosachev-860796462.html
16.08.2025
Косачев назвал саммит на Аляске совместным успехом Путина и Трампа
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Саммит на Аляске стал совместным успехом президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, каждый из которых внес колоссальный личный вклад в достижение максимально возможного результата, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Ранее на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
"И сам факт встречи на Аляске, и ее тональность, и исход - это большой и совместный успех двух президентов, каждый из которых внес колоссальный личный вклад в достижение максимально возможного на сегодня результата", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
