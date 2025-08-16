https://1prime.ru/20250816/kosachev-860796462.html

Косачев назвал саммит на Аляске совместным успехом Путина и Трампа

Косачев назвал саммит на Аляске совместным успехом Путина и Трампа - 16.08.2025, ПРАЙМ

Косачев назвал саммит на Аляске совместным успехом Путина и Трампа

Саммит на Аляске стал совместным успехом президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, каждый из которых внес колоссальный личный вклад в достижение... | 16.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-16T07:14+0300

2025-08-16T07:14+0300

2025-08-16T07:14+0300

россия

экономика

мировая экономика

аляска

рф

сша

владимир путин

дональд трамп

константин косачев

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860796462.jpg?1755317698

МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Саммит на Аляске стал совместным успехом президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, каждый из которых внес колоссальный личный вклад в достижение максимально возможного результата, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Ранее на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. "И сам факт встречи на Аляске, и ее тональность, и исход - это большой и совместный успех двух президентов, каждый из которых внес колоссальный личный вклад в достижение максимально возможного на сегодня результата", - написал сенатор в своем Telegram-канале.

аляска

рф

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, аляска, рф, сша, владимир путин, дональд трамп, константин косачев, мид рф, мид