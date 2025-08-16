https://1prime.ru/20250816/krym-860803678.html
В Крыму призвали Европу отказаться от заблуждений в отношении России
16.08.2025
В Крыму призвали Европу отказаться от заблуждений в отношении России
Европейским странам и Украине пора отказаться от заблуждений в отношении России и признать ее национальные интересы, заявил РИА Новости крымский политический... | 16.08.2025, ПРАЙМ
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – ПРАЙМ. Европейским странам и Украине пора отказаться от заблуждений в отношении России и признать ее национальные интересы, заявил РИА Новости крымский политический эксперт Владимир Джаралла. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. "Ожидаем реакцию на встречу в Аляске со стороны Европы и руководства Украины. Им надо отказаться от заблуждений и признать национальные интересы России. Переговоры, и главное - возможные соглашения, помогут приблизить мир, сохранив жизни людей. И есть надежда, что начало этому положено", - сказал Джаралла. По его словам, какова бы не была реакция Европы и Украины на саммит в Аляске, главная реальность происходит на поле боя, где Россия побеждает.
В Крыму призвали Европу отказаться от заблуждений в отношении России
Джаралла: Европе и Украине пора признать национальные интересы России
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – ПРАЙМ. Европейским странам и Украине пора отказаться от заблуждений в отношении России и признать ее национальные интересы, заявил РИА Новости крымский политический эксперт Владимир Джаралла.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
"Ожидаем реакцию на встречу в Аляске со стороны Европы и руководства Украины. Им надо отказаться от заблуждений и признать национальные интересы России. Переговоры, и главное - возможные соглашения, помогут приблизить мир, сохранив жизни людей. И есть надежда, что начало этому положено", - сказал Джаралла.
По его словам, какова бы не была реакция Европы и Украины на саммит в Аляске, главная реальность происходит на поле боя, где Россия побеждает.
