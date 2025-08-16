https://1prime.ru/20250816/krym-860803678.html

В Крыму призвали Европу отказаться от заблуждений в отношении России

В Крыму призвали Европу отказаться от заблуждений в отношении России - 16.08.2025, ПРАЙМ

В Крыму призвали Европу отказаться от заблуждений в отношении России

Европейским странам и Украине пора отказаться от заблуждений в отношении России и признать ее национальные интересы, заявил РИА Новости крымский политический... | 16.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-16T14:38+0300

2025-08-16T14:38+0300

2025-08-16T14:38+0300

политика

крым

россия

европа

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/82866/19/828661996_0:156:3087:1892_1920x0_80_0_0_434a22447bd6782c8205b668ae272a22.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – ПРАЙМ. Европейским странам и Украине пора отказаться от заблуждений в отношении России и признать ее национальные интересы, заявил РИА Новости крымский политический эксперт Владимир Джаралла. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. "Ожидаем реакцию на встречу в Аляске со стороны Европы и руководства Украины. Им надо отказаться от заблуждений и признать национальные интересы России. Переговоры, и главное - возможные соглашения, помогут приблизить мир, сохранив жизни людей. И есть надежда, что начало этому положено", - сказал Джаралла. По его словам, какова бы не была реакция Европы и Украины на саммит в Аляске, главная реальность происходит на поле боя, где Россия побеждает.

https://1prime.ru/20250816/italiya-860803327.html

крым

европа

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

крым, россия, европа, украина