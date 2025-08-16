https://1prime.ru/20250816/ledokol-860802657.html
Эксперт назвал возможное условие для использования США российских ледоколов
2025-08-16T13:30+0300
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Россия взамен на снятие санкций со своих проектов по сжижению природного газа могла бы предоставить США атомные ледоколы для развития их газовой отрасли, таким мнением поделился с РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Ранее в Анкоридже состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Путин по итогам саммита заявил, что "взаимодействие России и США в Арктике актуально". В пятницу агентство Рейтер со ссылкой на источники передавало, что администрация США в преддверии саммита обсуждала возможность привлечения российских атомных ледоколов к реализации американских проектов по добыче газа и СПГ на Аляске. "Россия может предоставить услуги атомных ледоколов. Взамен чего? Прежде всего, определенного политического диалога. Если США пойдут на уступки по политическому треку", - сказал Юшков. По его словам, РФ в таком случае могла бы запросить снятие санкций со всех своих СПГ-проектов, чтобы страны могли конкурировать в газовой отрасли на равных. Эксперт напомнил, что на данный момент санкции наложены на все российские СПГ-проекты, кроме "Ямал СПГ" и "Сахалин 2". Юшков при этом выразил мнение, что такое "джентльменское соглашение вряд ли возможно", потому что Россия является одним из главных конкурентов США на глобальном газовом рынке.
