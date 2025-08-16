Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт назвал возможное условие для использования США российских ледоколов - 16.08.2025, ПРАЙМ
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
Эксперт назвал возможное условие для использования США российских ледоколов
Эксперт назвал возможное условие для использования США российских ледоколов
энергетика
россия
сша
арктика
ледокол
спг
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Россия взамен на снятие санкций со своих проектов по сжижению природного газа могла бы предоставить США атомные ледоколы для развития их газовой отрасли, таким мнением поделился с РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Ранее в Анкоридже состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Путин по итогам саммита заявил, что "взаимодействие России и США в Арктике актуально". В пятницу агентство Рейтер со ссылкой на источники передавало, что администрация США в преддверии саммита обсуждала возможность привлечения российских атомных ледоколов к реализации американских проектов по добыче газа и СПГ на Аляске. "Россия может предоставить услуги атомных ледоколов. Взамен чего? Прежде всего, определенного политического диалога. Если США пойдут на уступки по политическому треку", - сказал Юшков. По его словам, РФ в таком случае могла бы запросить снятие санкций со всех своих СПГ-проектов, чтобы страны могли конкурировать в газовой отрасли на равных. Эксперт напомнил, что на данный момент санкции наложены на все российские СПГ-проекты, кроме "Ямал СПГ" и "Сахалин 2". Юшков при этом выразил мнение, что такое "джентльменское соглашение вряд ли возможно", потому что Россия является одним из главных конкурентов США на глобальном газовом рынке.
сша
арктика
россия, сша, арктика, ледокол, спг
Энергетика, РОССИЯ, США, АРКТИКА, ледокол, СПГ
© РИА Новости . Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкАтомный ледокол "Ямал"
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Россия взамен на снятие санкций со своих проектов по сжижению природного газа могла бы предоставить США атомные ледоколы для развития их газовой отрасли, таким мнением поделился с РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Ранее в Анкоридже состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Путин по итогам саммита заявил, что "взаимодействие России и США в Арктике актуально". В пятницу агентство Рейтер со ссылкой на источники передавало, что администрация США в преддверии саммита обсуждала возможность привлечения российских атомных ледоколов к реализации американских проектов по добыче газа и СПГ на Аляске.
"Россия может предоставить услуги атомных ледоколов. Взамен чего? Прежде всего, определенного политического диалога. Если США пойдут на уступки по политическому треку", - сказал Юшков.
По его словам, РФ в таком случае могла бы запросить снятие санкций со всех своих СПГ-проектов, чтобы страны могли конкурировать в газовой отрасли на равных. Эксперт напомнил, что на данный момент санкции наложены на все российские СПГ-проекты, кроме "Ямал СПГ" и "Сахалин 2".
Юшков при этом выразил мнение, что такое "джентльменское соглашение вряд ли возможно", потому что Россия является одним из главных конкурентов США на глобальном газовом рынке.
Титов рассказал о перспективах для российского вина на американском рынке
ЭнергетикаРОССИЯСШААРКТИКАледоколСПГ
 
 
