Эксперт оценил необходимый объем меди для мощностей дата-центров в мире
Эксперт оценил необходимый объем меди для мощностей дата-центров в мире
медь
технологии
дата-центр
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Минимум 300 тысяч тонн меди потребуется для обеспечения мощностей всех центров обработки данных (ЦОД) в мире в текущем году, следует из комментария независимого промышленного эксперта Леонида Хазанова для РИА Новости. Хазанов отметил, что в дата-центрах медь используется в виде самой разнообразной продукции - кабелей и проводов, шин, разъемов, распределительных полос питания. "Расход меди в дата-центрах может равняться 20-40 тоннам на 1 МВт потребляемой мощности ... В прошлом году мощность дата-центров в мире можно оценить на уровне 7-8 ГВт, в 2025 году она может достигнуть 15-16 ГВт, в 2035 году - выйти на 100-130 ГВт", - привел данные аналитик. По его словам, для обеспечения мощности в 1 МВт ЦОДам в среднем необходимо около 30 тонн "красного металла". Следовательно, примерно 450-480 тысяч тонн меди потребуется для обеспечения 15-16 ГВт (15-16 тысяч МВт) мощности дата-центров в 2025 году. При этом минимальное значение составит 300 тысяч тонн металла, а максимальное - 640 тысяч тонн. "Только в 2025 году рост спроса на медь со стороны дата-центров может составить минимум 160 тысяч тонн", - указал аналитик. В долгосрочной перспективе развитие искусственного интеллекта, которое требует появления новых ЦОДов, в свою очередь внедряющих ИИ, способно привести к дефициту меди и росту ее стоимости до 13,5 тысячи долларов за тонну и выше, оказывая тем самым позитивное влияние на доходы ключевых производителей этого металла, считает Хазанов.
медь, технологии, дата-центр
медь, Технологии, дата-центр
Эксперт оценил необходимый объем меди для мощностей дата-центров в мире
Хазанов: минимум 300 тысяч тонн меди нужно для мощностей всех дата-центров в мире
