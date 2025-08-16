Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт оценил необходимый объем меди для мощностей дата-центров в мире - 16.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250816/med-860801154.html
Эксперт оценил необходимый объем меди для мощностей дата-центров в мире
Эксперт оценил необходимый объем меди для мощностей дата-центров в мире - 16.08.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил необходимый объем меди для мощностей дата-центров в мире
Минимум 300 тысяч тонн меди потребуется для обеспечения мощностей всех центров обработки данных (ЦОД) в мире в текущем году, следует из комментария независимого | 16.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-16T12:10+0300
2025-08-16T12:10+0300
медь
технологии
дата-центр
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/06/841360686_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_24ebae0f013774d9b3924e153cd49f82.jpg
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Минимум 300 тысяч тонн меди потребуется для обеспечения мощностей всех центров обработки данных (ЦОД) в мире в текущем году, следует из комментария независимого промышленного эксперта Леонида Хазанова для РИА Новости. Хазанов отметил, что в дата-центрах медь используется в виде самой разнообразной продукции - кабелей и проводов, шин, разъемов, распределительных полос питания. "Расход меди в дата-центрах может равняться 20-40 тоннам на 1 МВт потребляемой мощности ... В прошлом году мощность дата-центров в мире можно оценить на уровне 7-8 ГВт, в 2025 году она может достигнуть 15-16 ГВт, в 2035 году - выйти на 100-130 ГВт", - привел данные аналитик. По его словам, для обеспечения мощности в 1 МВт ЦОДам в среднем необходимо около 30 тонн "красного металла". Следовательно, примерно 450-480 тысяч тонн меди потребуется для обеспечения 15-16 ГВт (15-16 тысяч МВт) мощности дата-центров в 2025 году. При этом минимальное значение составит 300 тысяч тонн металла, а максимальное - 640 тысяч тонн. "Только в 2025 году рост спроса на медь со стороны дата-центров может составить минимум 160 тысяч тонн", - указал аналитик. В долгосрочной перспективе развитие искусственного интеллекта, которое требует появления новых ЦОДов, в свою очередь внедряющих ИИ, способно привести к дефициту меди и росту ее стоимости до 13,5 тысячи долларов за тонну и выше, оказывая тем самым позитивное влияние на доходы ключевых производителей этого металла, считает Хазанов.
https://1prime.ru/20250815/med-860747853.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/06/841360686_125:0:2258:1600_1920x0_80_0_0_6db0c9963c13285e16366eac1425cbd4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
медь, технологии, дата-центр
медь, Технологии, дата-центр
12:10 16.08.2025
 
Эксперт оценил необходимый объем меди для мощностей дата-центров в мире

Хазанов: минимум 300 тысяч тонн меди нужно для мощностей всех дата-центров в мире

© Unsplash/CALITOREМедная проволока
Медная проволока
© Unsplash/CALITORE
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Минимум 300 тысяч тонн меди потребуется для обеспечения мощностей всех центров обработки данных (ЦОД) в мире в текущем году, следует из комментария независимого промышленного эксперта Леонида Хазанова для РИА Новости.
Хазанов отметил, что в дата-центрах медь используется в виде самой разнообразной продукции - кабелей и проводов, шин, разъемов, распределительных полос питания.
"Расход меди в дата-центрах может равняться 20-40 тоннам на 1 МВт потребляемой мощности ... В прошлом году мощность дата-центров в мире можно оценить на уровне 7-8 ГВт, в 2025 году она может достигнуть 15-16 ГВт, в 2035 году - выйти на 100-130 ГВт", - привел данные аналитик.
По его словам, для обеспечения мощности в 1 МВт ЦОДам в среднем необходимо около 30 тонн "красного металла".
Следовательно, примерно 450-480 тысяч тонн меди потребуется для обеспечения 15-16 ГВт (15-16 тысяч МВт) мощности дата-центров в 2025 году. При этом минимальное значение составит 300 тысяч тонн металла, а максимальное - 640 тысяч тонн.
"Только в 2025 году рост спроса на медь со стороны дата-центров может составить минимум 160 тысяч тонн", - указал аналитик.
В долгосрочной перспективе развитие искусственного интеллекта, которое требует появления новых ЦОДов, в свою очередь внедряющих ИИ, способно привести к дефициту меди и росту ее стоимости до 13,5 тысячи долларов за тонну и выше, оказывая тем самым позитивное влияние на доходы ключевых производителей этого металла, считает Хазанов.
Частный завод по переработке меди и алюминия. - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2025
Медь готовится завершить неделю в плюсе
Вчера, 09:24
 
медьТехнологиидата-центр
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала