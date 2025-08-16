Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава РФПИ рассказал, какой "хороший знак" он заметил перед саммитом
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев после российско-американского саммита на Аляске заявил, что медведь, которого он в пятницу встретил в этом штате, действительно оказался "хорошим знаком". В пятницу Дмитриев перед проведением саммита встретил медведя и выразил надежду, что это - хороший знак. "Медведь действительно был хорошим знаком", - написал Дмитриев в субботу на своей странице в соцсети X. В своем Telegram-канале он также написал по итогам саммита: "Работаем дальше". Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
15:05 16.08.2025
 
Глава РФПИ рассказал, какой "хороший знак" он заметил перед саммитом

Дмитриев сказал, что встреченный на Аляске медведь был хорошим знаком перед саммитом

IV КМУ-2024. Предпринимательский подход к реализации фундаментальных научных достижений
IV КМУ-2024. Предпринимательский подход к реализации фундаментальных научных достижений
© Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев после российско-американского саммита на Аляске заявил, что медведь, которого он в пятницу встретил в этом штате, действительно оказался "хорошим знаком".
В пятницу Дмитриев перед проведением саммита встретил медведя и выразил надежду, что это - хороший знак.
"Медведь действительно был хорошим знаком", - написал Дмитриев в субботу на своей странице в соцсети X.
В своем Telegram-канале он также написал по итогам саммита: "Работаем дальше".
Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
