Глава РФПИ рассказал, какой "хороший знак" он заметил перед саммитом
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев после российско-американского саммита на Аляске заявил, что медведь, которого он в пятницу встретил в этом штате, действительно оказался "хорошим знаком". В пятницу Дмитриев перед проведением саммита встретил медведя и выразил надежду, что это - хороший знак. "Медведь действительно был хорошим знаком", - написал Дмитриев в субботу на своей странице в соцсети X. В своем Telegram-канале он также написал по итогам саммита: "Работаем дальше". Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
