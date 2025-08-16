Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Медведев высказался об итогах саммита Путина и Трампа на Аляске - 16.08.2025
Медведев высказался об итогах саммита Путина и Трампа на Аляске
Медведев высказался об итогах саммита Путина и Трампа на Аляске - 16.08.2025, ПРАЙМ
Медведев высказался об итогах саммита Путина и Трампа на Аляске
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал одним из результатов саммита на Аляске восстановление полноценного механизма встреч Россия-США на высшем уровне. | 16.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал одним из результатов саммита на Аляске восстановление полноценного механизма встреч Россия-США на высшем уровне. Медведев прокомментировал итоги прошедшего на Аляске саммита президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа:&quot;Важно: встреча доказала, что переговоры возможны без предварительных условий и одновременно с продолжением СВО&quot;Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
10:12 16.08.2025
 
Медведев высказался об итогах саммита Путина и Трампа на Аляске

Медведев: Россия и США восстановили полноценный механизм встреч на высшем уровне

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев провел встречу с кандидатами на должности секретарей региональных отделений
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев провел встречу с кандидатами на должности секретарей региональных отделений - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2025
© РИА Новости . Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал одним из результатов саммита на Аляске восстановление полноценного механизма встреч Россия-США на высшем уровне.
Медведев прокомментировал итоги прошедшего на Аляске саммита президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа:
  • переговоры на высшем уровне прошли без ультиматумов и угроз;
  • Путин крайне подробно изложил американскому лидеру условия Росси по завершению украинского конфликта;
  • саммит доказал, что переговоры возможно проводить без условий и с продолжением спецоперации;

"Важно: встреча доказала, что переговоры возможны без предварительных условий и одновременно с продолжением СВО"

Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России
  • Трамп пока что отказался от эскалации давления на Россию;
  • Россия и США возложили ответственность за будущие результаты на переговорах по Украине на Киев и Европу.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Президент Владимир Путин провёл встречу с премьер-министром Мьянмы М.А. Хлайном - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2025
Ушаков ответил на вопрос о встрече Путина, Трампа и Зеленского
