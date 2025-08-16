https://1prime.ru/20250816/medvedev-860798774.html

Медведев высказался об итогах саммита Путина и Трампа на Аляске

МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал одним из результатов саммита на Аляске восстановление полноценного механизма встреч Россия-США на высшем уровне. Медведев прокомментировал итоги прошедшего на Аляске саммита президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа:"Важно: встреча доказала, что переговоры возможны без предварительных условий и одновременно с продолжением СВО"Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

