Меню рабочего завтрака Путина и Трампа пока не опубликовано

2025-08-16T00:38+0300

2025-08-16T00:38+0300

2025-08-16T00:41+0300

АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - ПРАЙМ. Меню рабочего завтрака, в рамках которого президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп должны продолжить переговоры после беседы в узком составе, пока неизвестно, передает корреспондент РИА Новости. Но для журналистов, ожидающих заявления лидеров РФ и США по итогам встречи, приготовлены различные сэндвичи и снэки, вода и сладкая газировка, в том числе Coca-Cola.

