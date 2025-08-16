Меню рабочего завтрака Путина и Трампа пока не опубликовано

https://1prime.ru/20250816/menju-860787344.html
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - ПРАЙМ. Меню рабочего завтрака, в рамках которого президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп должны продолжить переговоры после беседы в узком составе, пока неизвестно, передает корреспондент РИА Новости. Но для журналистов, ожидающих заявления лидеров РФ и США по итогам встречи, приготовлены различные сэндвичи и снэки, вода и сладкая газировка, в том числе Coca-Cola.
