Мерц заверил Украину в "непоколебимой солидарности" европейцев

2025-08-16T15:11+0300
2025-08-16T15:11+0300
2025-08-16T15:11+0300
политика
германия
фридрих мерц
ес
европа
урегулирование
сша
дональд трамп
украина
владимир зеленский
МОСКВА, 16 авг – ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц заверил, что Украина может рассчитывать на "непоколебимую солидарность" европейских стран в процессе достижения мирного урегулирования, добавив, что европейские лидеры выразили поддержку миротворческим инициативам президента США Дональда Трампа."Украина может рассчитывать на нашу непоколебимую солидарность в наших усилиях по достижению мира, который обеспечит жизненно важные интересы безопасности Украины и Европы", - написал Мерц на странице в социальной сети X. Он также подчеркнул, что европейские руководители приветствуют усилия Трампа по разрешению конфликта на Украине и достижению и прочного мира.Ранее осведомленный источник сообщил агентству РИА Новости, что после переговоров американского лидера с президентом России Владимиром Путиным Трамп сначала провел около получаса в беседе с Владимиром Зеленским, после чего к ним присоединились главы стран НАТО и ЕС.В субботу на Аляске завершились переговоры президентов России и США. Встреча состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон и длилась два часа сорок пять минут в формате "три на три". Российскую делегацию возглавляли министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, со стороны США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф.
германия
европа
сша
украина
германия, фридрих мерц, ес, европа, урегулирование, сша, дональд трамп, украина, владимир зеленский
Политика, ГЕРМАНИЯ, Фридрих Мерц, ЕС, ЕВРОПА, урегулирование, США, Дональд Трамп, УКРАИНА, Владимир Зеленский
Лидеры Европы готовы работать над подготовкой саммита Россия-США-Украина