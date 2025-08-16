Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мерц заверил Украину в "непоколебимой солидарности" европейцев - 16.08.2025, ПРАЙМ
Мерц заверил Украину в "непоколебимой солидарности" европейцев
МОСКВА, 16 авг – ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц заверил, что Украина может рассчитывать на "непоколебимую солидарность" европейских стран в процессе достижения мирного урегулирования, добавив, что европейские лидеры выразили поддержку миротворческим инициативам президента США Дональда Трампа."Украина может рассчитывать на нашу непоколебимую солидарность в наших усилиях по достижению мира, который обеспечит жизненно важные интересы безопасности Украины и Европы", - написал Мерц на странице в социальной сети X. Он также подчеркнул, что европейские руководители приветствуют усилия Трампа по разрешению конфликта на Украине и достижению и прочного мира.Ранее осведомленный источник сообщил агентству РИА Новости, что после переговоров американского лидера с президентом России Владимиром Путиным Трамп сначала провел около получаса в беседе с Владимиром Зеленским, после чего к ним присоединились главы стран НАТО и ЕС.В субботу на Аляске завершились переговоры президентов России и США. Встреча состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон и длилась два часа сорок пять минут в формате "три на три". Российскую делегацию возглавляли министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, со стороны США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф.
Мерц заверил Украину в "непоколебимой солидарности" европейцев

МОСКВА, 16 авг – ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц заверил, что Украина может рассчитывать на "непоколебимую солидарность" европейских стран в процессе достижения мирного урегулирования, добавив, что европейские лидеры выразили поддержку миротворческим инициативам президента США Дональда Трампа.
"Украина может рассчитывать на нашу непоколебимую солидарность в наших усилиях по достижению мира, который обеспечит жизненно важные интересы безопасности Украины и Европы", - написал Мерц на странице в социальной сети X.
Он также подчеркнул, что европейские руководители приветствуют усилия Трампа по разрешению конфликта на Украине и достижению и прочного мира.
Ранее осведомленный источник сообщил агентству РИА Новости, что после переговоров американского лидера с президентом России Владимиром Путиным Трамп сначала провел около получаса в беседе с Владимиром Зеленским, после чего к ним присоединились главы стран НАТО и ЕС.
В субботу на Аляске завершились переговоры президентов России и США. Встреча состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон и длилась два часа сорок пять минут в формате "три на три". Российскую делегацию возглавляли министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, со стороны США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф.
