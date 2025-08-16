https://1prime.ru/20250816/moshenniki-860805340.html

МВД рассказало о мошенничестве с фейковыми скриншотами из приложения банка

МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Мошенники присылают своим жертвам поддельный скриншот из якобы приложения банка со всплывающим уведомлением о том, что для вывода крупной суммы нужен "встречный перевод", гражданину обещают "выигрыш" или прибыль от "инвестиций", предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Мошенники прислали поддельный скриншот, якобы из банковского приложения. Всплывающее окно сообщает, что для вывода крупной суммы нужен "встречный перевод" получателю (мошенникам!) в размере 49 900 рублей. Утверждается, что это требование "антифрод-системы" для "подтверждения получателя"... Гражданину обещают огромную прибыль от "инвестиций" или "выигрыша", - говорится в сообщении. По словам правоохранителей, когда гражданин хочет забрать деньги, мошенники заявляют о проблеме. "Под предлогом "комиссии", "антифрод-проверки", "разблокировки счета" или, как здесь, "встречного перевода получателю" требуют перевести им деньги", - уточнили полицейские. Правоохранители напоминают, что настоящие банки, платежные системы или брокеры никогда не требуют от клиента перевода физическому лицу, так как комиссии платятся сервису, а не человеку. Антифрод-системы банков также не требуют действий от клиента в виде переводов денег, отметили в ведомстве.

