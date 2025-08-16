Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Москве пройдет пресс-конференция Путина и Трампа
В Москве пройдет пресс-конференция Путина и Трампа
В Москве пройдет пресс-конференция Путина и Трампа - 16.08.2025, ПРАЙМ
В Москве пройдет пресс-конференция Путина и Трампа
Журналисты телекомпаний CNN, NBC, CBS, ABC, которые критикуются президентом США Дональдом Трампом, примут участие в пресс-конференции Трампа и президента России | 16.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-16T01:08+0300
2025-08-16T01:08+0300
экономика
общество
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860787999.jpg?1755295731
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - ПРАЙМ. Журналисты телекомпаний CNN, NBC, CBS, ABC, которые критикуются президентом США Дональдом Трампом, примут участие в пресс-конференции Трампа и президента России Владимира Путина по итогам переговоров двух лидеров, передает корреспондент РИА Новости. Всего зал вмещает 200 человек. В настоящее время лидеры продолжают переговоры в узком формате.
общество , мировая экономика
Экономика, Общество , Мировая экономика
01:08 16.08.2025
 
В Москве пройдет пресс-конференция Путина и Трампа

Журналисты CNN, NBC, CBS, ABC примут участие в пресс-конференции Путина и Трампа

АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - ПРАЙМ. Журналисты телекомпаний CNN, NBC, CBS, ABC, которые критикуются президентом США Дональдом Трампом, примут участие в пресс-конференции Трампа и президента России Владимира Путина по итогам переговоров двух лидеров, передает корреспондент РИА Новости.
Всего зал вмещает 200 человек. В настоящее время лидеры продолжают переговоры в узком формате.
 
Экономика Общество Мировая экономика
 
 
