https://1prime.ru/20250816/namek-860800732.html
"Мальчик для битья": СМИ узнали о зловещем намеке Трампа Зеленскому
"Мальчик для битья": СМИ узнали о зловещем намеке Трампа Зеленскому - 16.08.2025, ПРАЙМ
"Мальчик для битья": СМИ узнали о зловещем намеке Трампа Зеленскому
Издание Times сообщило, что президент США Дональд Трамп может сделать Владимира Зеленского козлом отпущения в случае неудачи американских попыток урегулировать... | 16.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-16T11:51+0300
2025-08-16T11:51+0300
2025-08-16T11:51+0300
политика
сша
дональд трамп
украина
владимир зеленский
урегулирование
россия
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859682281_0:91:1974:1201_1920x0_80_0_0_a5d976e3ad20e8c8d90d85c5febdaf49.jpg
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Издание Times сообщило, что президент США Дональд Трамп может сделать Владимира Зеленского козлом отпущения в случае неудачи американских попыток урегулировать конфликт на Украине."Трамп зловеще намекнул, что сделка (по мирному урегулированию - ред.) возможна, но теперь от Зеленского зависит, продолжится ли этот процесс - возможно, это знак того, что неприглашенный (на Аляску- ред.) лидер... может оказаться мальчиком для битья в случае провала американской мирной инициативы", - говорится в статье.По мнению Times, американская инициатива по разрешению украинского конфликта "судя по всему, жива", однако находится в затруднительном положении.Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером прошли на Аляске и длились более двух с половиной часов. После них Путин и Трамп провели совместную пресс-конференцию.В составе российской делегации участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Со стороны США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента Стивен Уиткофф.Российский лидер по итогам переговоров отметил, что ситуация вокруг украинского конфликта стала одной из ключевых тем встречи на Аляске, подчеркнув, что между ним и Трампом установился конструктивный и доверительный диалог, который может привести к завершению кризиса на Украине. Трамп, в свою очередь, заявил, что по ряду вопросов по Украине соглашения пока нет, но у сторон есть "хорошие шансы" договориться.
https://1prime.ru/20250816/zelenskiy-860799476.html
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859682281_127:0:1848:1291_1920x0_80_0_0_96358ab51ff1208ec3846f524ab09fe4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, дональд трамп, украина, владимир зеленский, урегулирование, россия, владимир путин
Политика, США, Дональд Трамп, УКРАИНА, Владимир Зеленский, урегулирование, РОССИЯ, Владимир Путин
"Мальчик для битья": СМИ узнали о зловещем намеке Трампа Зеленскому
Times: при провале по урегулированию на Украине Трамп может скинуть все на Зеленского
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ.
Издание Times
сообщило, что президент США Дональд Трамп может сделать Владимира Зеленского козлом отпущения в случае неудачи американских попыток урегулировать конфликт на Украине.
"Трамп зловеще намекнул, что сделка (по мирному урегулированию - ред.) возможна, но теперь от Зеленского зависит, продолжится ли этот процесс - возможно, это знак того, что неприглашенный (на Аляску- ред.) лидер... может оказаться мальчиком для битья в случае провала американской мирной инициативы", - говорится в статье.
По мнению Times, американская инициатива по разрешению украинского конфликта "судя по всему, жива", однако находится в затруднительном положении.
Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером прошли на Аляске и длились более двух с половиной часов. После них Путин и Трамп провели совместную пресс-конференцию.
В составе российской делегации участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Со стороны США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента Стивен Уиткофф.
Российский лидер по итогам переговоров отметил, что ситуация вокруг украинского конфликта стала одной из ключевых тем встречи на Аляске, подчеркнув, что между ним и Трампом установился конструктивный и доверительный диалог, который может привести к завершению кризиса на Украине. Трамп, в свою очередь, заявил, что по ряду вопросов по Украине соглашения пока нет, но у сторон есть "хорошие шансы" договориться.
СМИ сообщили о планах Зеленского встретиться с Трампом в понедельник