"Мальчик для битья": СМИ узнали о зловещем намеке Трампа Зеленскому - 16.08.2025, ПРАЙМ
"Мальчик для битья": СМИ узнали о зловещем намеке Трампа Зеленскому
"Мальчик для битья": СМИ узнали о зловещем намеке Трампа Зеленскому
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Издание Times сообщило, что президент США Дональд Трамп может сделать Владимира Зеленского козлом отпущения в случае неудачи американских попыток урегулировать конфликт на Украине."Трамп зловеще намекнул, что сделка (по мирному урегулированию - ред.) возможна, но теперь от Зеленского зависит, продолжится ли этот процесс - возможно, это знак того, что неприглашенный (на Аляску- ред.) лидер... может оказаться мальчиком для битья в случае провала американской мирной инициативы", - говорится в статье.По мнению Times, американская инициатива по разрешению украинского конфликта "судя по всему, жива", однако находится в затруднительном положении.Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером прошли на Аляске и длились более двух с половиной часов. После них Путин и Трамп провели совместную пресс-конференцию.В составе российской делегации участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Со стороны США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента Стивен Уиткофф.Российский лидер по итогам переговоров отметил, что ситуация вокруг украинского конфликта стала одной из ключевых тем встречи на Аляске, подчеркнув, что между ним и Трампом установился конструктивный и доверительный диалог, который может привести к завершению кризиса на Украине. Трамп, в свою очередь, заявил, что по ряду вопросов по Украине соглашения пока нет, но у сторон есть "хорошие шансы" договориться.
11:51 16.08.2025
 
"Мальчик для битья": СМИ узнали о зловещем намеке Трампа Зеленскому

Times: при провале по урегулированию на Украине Трамп может скинуть все на Зеленского

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Издание Times сообщило, что президент США Дональд Трамп может сделать Владимира Зеленского козлом отпущения в случае неудачи американских попыток урегулировать конфликт на Украине.
"Трамп зловеще намекнул, что сделка (по мирному урегулированию - ред.) возможна, но теперь от Зеленского зависит, продолжится ли этот процесс - возможно, это знак того, что неприглашенный (на Аляску- ред.) лидер... может оказаться мальчиком для битья в случае провала американской мирной инициативы", - говорится в статье.
По мнению Times, американская инициатива по разрешению украинского конфликта "судя по всему, жива", однако находится в затруднительном положении.
Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером прошли на Аляске и длились более двух с половиной часов. После них Путин и Трамп провели совместную пресс-конференцию.
В составе российской делегации участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Со стороны США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента Стивен Уиткофф.
Российский лидер по итогам переговоров отметил, что ситуация вокруг украинского конфликта стала одной из ключевых тем встречи на Аляске, подчеркнув, что между ним и Трампом установился конструктивный и доверительный диалог, который может привести к завершению кризиса на Украине. Трамп, в свою очередь, заявил, что по ряду вопросов по Украине соглашения пока нет, но у сторон есть "хорошие шансы" договориться.
СМИ сообщили о планах Зеленского встретиться с Трампом в понедельник
