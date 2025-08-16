https://1prime.ru/20250816/napadenie-860807940.html
Двадцать человек погибли при нападении на золотоносный участок в Нигере
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Двадцать человек погибли в результате нападения вооруженных людей у поселения Комабангу на западе Нигера, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные источники. "Двадцать мирных жителей, которые ехали на грузовике, были убиты в четверг "вооруженными бандитами" у золотоносного участка Комабангу на западе Нигера, где наблюдается высокая активность джихадистских группировок", - пишет агентство в субботу. Местный житель сообщил агентству, что нападавшие "изрешетили пулями" 19 пассажиров грузовика и водителя.
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Двадцать человек погибли в результате нападения вооруженных людей у поселения Комабангу на западе Нигера, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные источники.
"Двадцать мирных жителей, которые ехали на грузовике, были убиты в четверг "вооруженными бандитами" у золотоносного участка Комабангу на западе Нигера, где наблюдается высокая активность джихадистских группировок", - пишет агентство в субботу.
Местный житель сообщил агентству, что нападавшие "изрешетили пулями" 19 пассажиров грузовика и водителя.