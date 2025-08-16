Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Двадцать человек погибли при нападении на золотоносный участок в Нигере - 16.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20250816/napadenie-860807940.html
Двадцать человек погибли при нападении на золотоносный участок в Нигере
Двадцать человек погибли при нападении на золотоносный участок в Нигере - 16.08.2025, ПРАЙМ
Двадцать человек погибли при нападении на золотоносный участок в Нигере
Двадцать человек погибли в результате нападения вооруженных людей у поселения Комабангу на западе Нигера, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные... | 16.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-16T19:31+0300
2025-08-16T19:31+0300
происшествия
нигер
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/18/847658563_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ebb786a2a6bc9ff210c3f2fae802f801.jpg
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Двадцать человек погибли в результате нападения вооруженных людей у поселения Комабангу на западе Нигера, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные источники. "Двадцать мирных жителей, которые ехали на грузовике, были убиты в четверг "вооруженными бандитами" у золотоносного участка Комабангу на западе Нигера, где наблюдается высокая активность джихадистских группировок", - пишет агентство в субботу. Местный житель сообщил агентству, что нападавшие "изрешетили пулями" 19 пассажиров грузовика и водителя.
нигер
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/18/847658563_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a7ff4f814f4f346e12d06548e65ec303.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нигер
Происшествия, НИГЕР
19:31 16.08.2025
 
Двадцать человек погибли при нападении на золотоносный участок в Нигере

На западе Нигера 20 человек погибли в результате нападения вооруженных людей

CC BY-SA 2.0 / SIM USA/CarlaKeithley / NigerНигер
Нигер - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2025
CC BY-SA 2.0 / SIM USA/CarlaKeithley / Niger
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Двадцать человек погибли в результате нападения вооруженных людей у поселения Комабангу на западе Нигера, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные источники.
"Двадцать мирных жителей, которые ехали на грузовике, были убиты в четверг "вооруженными бандитами" у золотоносного участка Комабангу на западе Нигера, где наблюдается высокая активность джихадистских группировок", - пишет агентство в субботу.
Местный житель сообщил агентству, что нападавшие "изрешетили пулями" 19 пассажиров грузовика и водителя.
 
ПроисшествияНИГЕР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала